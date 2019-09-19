"سيسلي" تطلق مزيل للمكياج ومنظّف من آثار التلوّث

تُعيد SISLEY ابتكار مستحضرها الرغوي لإزالة المكياج مع الكريم الجديد والمعزّزRadiance Foaming Cream

يقدّم مستحضر إزالة المكياج هذا تجربة عناية أصيلة بالبشرة مع تركيبة كريميّة وخفيفة. فيقوم المستحضر بترك البشرة نقيّة ومنتعشة وناعمة ومشرقة.

يأتي المستحضر على شكل رغوة كثيفة لكن خفيفة في اليدَين، وهو يتحوّل لدى تطبيقه وتدليكه على الوجه ليصبح كريماً غنيّاً فائق النعومة.

عند غسله بالمياه النظيفة، يتلاشى عن البشرة مزيلاً معه كافة آثار المكياج والشوائب والتلوّث.

فيترك الوجه صافياً وناعماً ومشرقاً وخالياً تماماً من آثار المكياج.

ينظّف ويزيل المكياج وآثار التلوّث عن البشرة

تخضع البشرة طوال اليوم للكثير من التعدّيات. ومع حلول المساء، تختنق بالشوائب وفائض الإفرازات الدهنية والتلوّث المدني وخلايا البشرة الميتة ممُا يُبهت لونها.

يكون بالتالي ضروريّاً تنظيف البشرة وإزالة المكياج وآثار التلوّث عنها كلّ مساء للحفاظ على شبابها وتألّقها.

يقوم مكوّن الكوكو-غلوكوسايد، وهو عامل مرطّب* لطيف وجديد ذو مصدر طبيعي يشتهر برقّته وتأثيره غير المجفّف، بتنظيف البشرة في العمق.

بعد تنظيفها بشكلٍ مثالي، يتجدّد إشراق البشرة وانتعاشها بشكلٍ فوريّ.

* تمّ الحصول عليه انطلاقاً من مكوّنات طبيعيّة المصدر، جديد في مستحضرات إزالة الماكياج من Sisley.

تركيبة جماليّة مُطلقة لفعاليّة أصيلة عند العناية بالبشرة

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يستهدف الكريم Radiance Foaming Cream كافة أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحساسة، وتمّ تركيبه مع عوامل ملطّفة ومرطبة للحفاظ على مرونة ونعومة وراحة البشرة بعد غسلها بالماء، وذلك بفضل مستخلص الفاوانيا والبرو-فيتامين بي 5 مدمجاً مع البيتائين. أما مستخلص ليمون الجنة، فهو مقشّر لطيف ينقّي ويشدّ ويلطّف ملمس البشرة. وفي الوقت نفسه، يقوم مستخلص الجنكو بحماية طبقة البشرة السطحية من التوتّر المؤكسد الذي يبهت لون البشرة.

بالإضافة إلى المفعول المنظّف، تصبح البشرة أكثر صفاءً وجمالاً وتبدو متجدّدة.

تقوم Sisley بتحويل عمليّة إزالة المكياج إلى تجربة حسيّة مُفعمة بالرفاهية من أجل تحويل إزالة الماكياج إلى مناسبة حسيّة مُرهفة، قامت Sisley بإدخال هذه التركيبة الجديدة ضمن رغوة كريميّة وخفيفة ذات بنية هجينة تشبه السحابة.



التطبيق: يُمكن تطبيق الكريم Radiance Foaming Cream على البشرة الجافة أو الرطبة. توفّر ضخّة أو إثنتَان في اليد كميّةً كافية من المستحضر لتدليك الوجه والحصول على تركيبة كريميّة غنيّة. تُغسَل الرغوة جيّداً بالمياه عند تحوّل المستحضر. يُمكن أيضاً القيام بروتين التدليك هذا بواسطة الفرشاة الناعمة



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