"SUBLIMAGE " مجموعة إزالة المكياج الجديدة تعرفي عليها

تعتبر خطوة إزالة المكياج أساسية ضمن روتينك، ومع مجموعة إزالة المكياج الجديدة ترتقي لتصبح لحظة من المتعة الحقيقية.

باعتبارها جوهر مستحضرات العناية بالبشرة من شانيل CHANEL، تكشف سلسلة SUBLIMAGE عن مجموعة جديدة التي تسمو بأسلوب إزالة الماكياج عن البشرة. ولا تقتصر هذه المجموعة على كونها روتين لإزالة الماكياج، بل تعد فرصة للاستمتاع بلحظة هادئة في الصباح والمساء. وبفضل التركيبات المذهلة والمتنوعة لمجموعة مستحضرات إزالة الماكياج من SUBLIMAGE، تمثل دعوة للاستمتاع بهذه الخطوة الأساسية للجمال.

تضم مجموعة مستحضرات إزالة الماكياج من SUBLIMAGE 4 خيارات، يمكن استخدام كل خيار منها على حدة أو بالمزج بينها، لتخصيص روتينك وفقًا لاحتياجاتك ورغباتك. ويعمل كل مستحضر من المجموعة كخطوة أساسية أولية للعناية بالبشرة. فضلاً عن ذلك، يمنح كل مستحضر منها نفس النتيجة، فتصبح البشرة ناعمة وصحية وتنعم براحة شديدة. كما يزيد نقائها وانتعاشها وإشراقتها بشكل لا يصدق. مع هذه المجموعة، تتجدد بشرتك كل يوم.

أكثر من مجرد مستحضرات لإزالة المكياج؛ إنها تجربة عناية بالبشرة فعلية

توفر مجموعة مستحضرات إزالة المكياج من SUBLIMAGE أربعة مستحضرات للعناية بالبشرة منعشة للحواس وغنية بالمكونات النشطة الطبيعية: ماء فانيليا بلانيفوليا المكثف المضاد للأكسدة ومستخلص الهاروناغانا المزيل للسموم. مع كل استخدام، تبدو البشرة مشرقة أكثر يومًا بعد يوم.

مستخلص الهارونغانا

تم اختيار هذه النبتة المذهلة بعناية بواسطة مركز أبحاث شانيل CHANEL Research. وتعمل على تحفيز الإنزيمات القادرة على تكسير الروابط بين الخلايا القرنية، مع التخلص الدقيق من السموم المتراكمة في أنسجة البشرة. وبهذه الطريقة، ينظم المستخلص عملية تقشير الجلد ويعزز ظهور خلايا جديدة وصحية بلمسته اللطيفة.

مياه الفانيليا بلانيفوليا المكثفة

تكشف هذه الجوهرة من الطبيعة، التي صاغها مركز أبحاث شانيل CHANEL Research، عن الخصائص المضادة للأكسد العالية المتركزة في فاكهة الفانيليا. ويتم جمع الثمرة الخضراء باليد، واحدة تلو الأخرى، على الفور من أجل استخراج فوائدها بالكامل. ثم، يتم استقطار القرنة بعناية لاستخراج مياه الفانيليا بلانيفوليا المكثفة. وتتركز داخل هذه المياه المفيدة الجزيئات النشطة بشكل لا يصدق، وتكشف كل قوتها ضد االشوارد الحرة، حيث تعمل كدرع طبيعي!

أربع مستحضرات لتناسب كل الاحتياجات

كل امرأة مختلفة. تهتم كل امرأة ببشرتها بطريقتها الخاصة، وباتباع روتينها الخاص، صباحاً وليلاً. وللارتقاء بروتين العناية بالبشرة الخاص بكل امرأة، ابتكرت شانيل CHANEL أربعة خيارات تنعش حواسك بشكل لا يصدق.

يكفي وضع بضع قطرات من المستحضر بأطراف أصابعك للاستمتاع بعبير الفانيليا الآسر لهذا الجل المذهل. وعند تدليكه، يتحول ببطء إلى زيت ناعم ومريح وخفيف على البشرة، الذي يزيل على الفور جميع آثار الماكياج والجزيئات الملوثة. ويتحول لاحقًا إلى ملمس حليبي حريري عند ملامسة الماء.

بفضل ما يضمه مستحضر SUBLIMAGE L’Huile-en-Gel de Démaquillage من زيوت ثمينة مختارة بعناية، يزيل الماكياج عن بشرتك بلطف ويهدئها. ونظرًا لغنى زيت الكاميليا بأحماض دهنية أساسية، تصبح البشرة ناعمة ومرنة.

طريقة الاستخدام: ضعي قطرة بحجم البندق من مستحضر SUBLIMAGE L’Huile-en-Gel de Démaquillage، ثم دلكيها بلطف على الوجه والعينين والعنق بأطراف أصابعك. اشطفيها جيدًا بالماء الدافئ.

تخلصي من إجهاد البشرة، المتضررة بفعل الشوائب والملوثات. وبعد أن تمت إزالة الماكياج عن بشرتك تمامًا وحصولها على نعومة وإشراقة لا تقاوم، تنعم براحة مثالية، كما لو كانت مهدئة.

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l'eau de dÉMaQuillage

مهما كان وقتك ضيقًا، لا بد أن تكون إزالة الماكياج أكثر من مجرد خطوة عملية. وتبرهن هذه التركيبة المائية المعطرة والحريرية ذلك، وتتميز بملمس جل خفيف أيضًا لشعور براحة أكثر.

يتخلص مستحضر SUBLIMAGE L’Eau de Démaquillage المحمل بحمض الهيالورونيك ذي الوزن الجزيئي العالي، من الشوائب، إلى جانب تنعيمه للبشرة وتعزيز امتلائها في خطوة واحدة. يفوق هذا المستحضر كونه مجرد مزيل للماكياج، فهو مستحضر فعلي للعناية بالبشرة. ويحتوي على سلسلة من السكريات المرطبة ذات الأصل الطبيعي التي تكون غشاءًا غير مرئي على البشرة وتساعد على منع فقدان الماء غير المرغوب فيه.



طريقة الاستخدام: بللي قطعة من القطن جيدًا، ثم ابسطيها على الوجه والعنق لإزالة الشوائب عن البشرة بلطف. كرري الأمر عند منطقة العينين باستخدام قطعة أخرى من القطن. لا حاجة لشطف بشرتك. وبعد تطبيق SUBLIMAGE L’Eau de Démaquillage، تنعم بشرتك بالراحة وتصبح ناعمة كالمخمل. كما تتحرر من كل الملوثات التي تتعرض إليها خلال اليوم، فتبدو أكثر نعومة وترطيبًا ، كما يزداد امتلائها. وتشع إشراقًا!

SUBLIMAGE le saVon de soin

يفوق SUBLIMAGE Le Savon de Soin كونه مجرد صابونًا عاديًا بشكله المنحني ونقش زهرة الفانيليا عليه. ما عليكِ سوى فرك هذا الصابون بين يديكِ للحصول على رغوة خفيفة وكريمية وغنية بشكل لا يصدق. وبفضل المستحلب الطبيعي الناعم ومزيج من زبدة الشيا والعوامل المرطبة، يزيل الصابون كل الشوائب عن البشرة بلمسة لطيفة.

طريقة الاستخدام: وزعي الرغوة على الوجه والعنق، مع تجنب ملامسة الصابون لمحيط العينين. دلكيها بلطف للتخلص من الشوائب، ثم اشطفي الصابون جيدًا. وبعد إزالة الماكياج عن بشرتك تمامًا وتنقيتها، تصبح ناعمة ومرنة وتنعم براحة شديدة.

SUBLIMAGE Les Grains de Vanille هو مقشر سيذهلك بلونه الأسود الحيوي وبذور الفانيليا الطبيعية بداخله. وتعمل بذور القرنة على تقشير البشرة بلطف. أما ميكروبيدات الجوجوبا الأكبر في الحجم، فتزيل بعمق الشوائب الصعبة وتتخلص من الخلايا الميتة. وتتميز الحبيبات بنعومتها وفعاليتها، وتتركز في تركيبة جل مائية منعشة، التي تمتزج مع بشرتك بسهولة.

طريقة الاستخدام: بأطراف أصابعك، دلكي المقشر لتتوزع البذور الثمينة على البشرة ويتحرر العبير الحسي والباعث على الراحة للفانيليا الطبيعية. مع كل حركة، يقل توتر البشرة ويصفو الذهن، مع الاستمتاع بشعور مذهل بفضل المزايا الحسية لهذا المستحضر المذهل للعناية بالبشرة. وتنعم البشرة باسترخاء شديد. ضعي من هذا المقشر على الوجه والعنق مع مراعاة تجنب ملامسته لمحيط العينين، مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. اشطفي بشرتك جيدًا بالماء لبشرة نقية، خالية من الشوائب وناعمة ومرنة. كما ستشعرين بتغير ملمسها ليصبح مثاليًا وتبدو عليها إشراقة لا مثيل لها



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