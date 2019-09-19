درة تتعرض لهجوم من متابعة: "ياريتك تعرفي تمثلي".. وترد عليها

تعرضت الفنانة التونسية درة لانتقاد من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت الفنانة التونسية نشرت صورة لها وهي متردية فستان ذهبي لامع مكشوف البطن، مع وضع ميكب خفيف على وجهها، أثناء خضوعها لجلسة تصوير لإحدى المجلات العربية.

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وتلقت عدد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بفستانها، ومن ضمن التعليقات التي تلقتها انتقاد من متابعة لها، قائلة: "ياريتك تعرفي تمثلي زي ما بتعرفي تلبسي"، لترد عليها درة، قائلة: "بعرف أكثر وأحسن".

وتضامن الكثير من متابعي الفنانة التونسية في الرد الذي وجهته على المتابعة: "برافو عليكي يا درة" "عالأقل اهي بتعرف تعمل حاجه عدلة مش شبه ناس لا لبس ولا مظهر".