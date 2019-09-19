واشنطن- لايف ستايل اثار النجم العالمي نيكولاس كيدج حالة من الجدل خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد Running with the devil الذي اقيم امس الثلاثاء في مدينة لوس أنجيليس الأمريكية.

وظهر نيكولاس كيدج بـ لحية كثيفة، برفقة نجله "ويستون" الذي يبلغ من العمر 28 عاما. واعتاد النجم العالمي على مدار مشواره الفني الممتد من 20 عاما الظهور بدون لحية. Advertisements وينتظر نيكولاس كيدج عرض فيلمه الجديد A score to settle الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى "فرانك" يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، قد يهمك أيضاً : بدء عرض فيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم الجديد 2 آب المقبل

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كانت هذه تفاصيل خبر لوك غريب لـ نيكولاس كيدج في العرض الخاص لـ running with the devil لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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