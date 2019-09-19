كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - سوسن القاضي مدوّنة ومُنسقة أزياء ومصممة سعودية تتميز دائمًا بتنسيق القطع الرائعة المناسبة لها وللكثير من الفتيات الشابات، وتميل للونين الأبيض والزهري في تنسيقاتها المختلفة، وموديلاتها الشبابية المتجددة، لذا استوحي منها -عزيزتي- ما يناسبكِ لـ اطلالات شبابية.

إطلالات شبابية من وحي سوسن القاضي



لأزياء يومية خفيفة، ارتدت تنورة زرقاء واسعة وبلوزة بيضاء أكملتهما بصندل وحقيبة يغلب عليهما الطابع الشبابي، مع نظارة عصرية، وتألقت بفستان أسود بنقوش عدة بيضاء، وتأنقت ببنطال بُنّي وبلوزة زيتية مع حقيبة مصنوعة من القش، وظهرت بتنورة ملونة مع وشاح وتيشيرت أسود بكتابة ملونة ونظارة عصرية.

إطلالات شبابية من وحي سوسن القاضي



وأطلت بـ فستان صيفي باللون الأبيض بتصميم قصير وواسع، واختارت بنطالًا باللون البيج بأزرار وبلوزة بيضاء قصيرة وسترة مفرغة، وتجملت بتنورة بيضاء واسعة وطويلة، وبلوزة بيضاء قصيرة زينتهما بقميص جينز وقبعة خفيفة مناسبة للبحر، واختارت تنورة طبقات وبلوزة زينتهما نقوش عدة بتدرجات اللونين الأزرق والأخضر، ونسقت تنورة بيضاء بطبقات مزينة بزهور زرقاء وخطوط سوداء مع بلوزة بيضاء وربطة شعر حمراء.

إطلالات شبابية من وحي سوسن القاضي



وعن الأزياء الوردية، ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا بتصميم واسع أكملته بربطة شعر فوشيا، وظهرت بتنورة زهرية بأزرار وبلوزة بيضاء، ونسقتهما مع اكسسوارات شبابية عدة، وتألقت بفستان زهري قصير مكشوف الأكتاف بأكمام طويلة مزينة بمطاط، وبقلوب عدة سوداء، وأطلت بفستان قصير زهري مُزيَّن بالأبيض، ومُصمّم بأكمام منفوخة وقصَّة خصر مميزة، واختارت بلوزة فوشيا مع بنطال زيتي.

إطلالات شبابية من وحي سوسن القاضي



أما عن الأزياء الخفيفة الأكثر شبابية، فتجملت بفستان أبيض مُزيَّن بزهور وردية متفرقة، وتزينت ببنطال جينز وسترة زيتية بمطاط في الخصر، وارتدت فستانًا أزرقَ واسعًا مزينًا بنقوش خفيفة، وفستانًا بنفسجيًّا واسعًا وطويلًا، أكملته بنظارة ومجموعة اكسسوارات شبابية أخرى.

وتألقت ببنطال أخضر بنقوش باللونين الأبيض والأسود وقميص خفيف أبيض، وظهرت بفستان أبيض بطبقات عدة، مُزيَّن بزهور وقبعة قش لاطلالة بحرية مميزة، وأطلت ببنطال طويل وبلوزة قصيرة بالأبيض، وبتدرجات اللون الأحمر والزيتي والبرتقالي، كما اختارت فستانًا أبيضَ قصيرًا بأكمام طويلة وربطة خصر، مزيَّنًا بأقمشة عدة باللون الزهري والبرتقالي والأحمر والأخضر بطريقة مميزة وشبابية.

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