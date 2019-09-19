فساتين سهرة اختارتها العنود بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - العنود بدر مصممة أزياء سعودية تعيش حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، في إمارة دبي، وكونها واحدة من أشهر مصممات الأزياء في العالم العربي استوحينا لكِ عدة فساتين مذهلة وتصاميم تناسبك في مناسبة مميزة من إبداعاتها .

فساتين خِطبة من وحي العنود بدر

ظهرت العنود بفستان ذهبي منفوش مزين بزينة ذهبية، وفستان طويل منفوش مصمم بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف تزينه حبَّات الريش بطريقة عصرية، وتألقت بفستان أحمر مكشوف الصدر مزين بطبقات بكشكشة وأكملت جماله بعقد فضي، واختارت فستانًا بنفسجيًّا ضيقًا مزينًا بطريقة مميزة في الأكتاف والأسفل.

فساتين خِطبة من وحي العنود بدر

وأطلت بفستان أصفر مكشوف الصدر والأكتاف يُجمله وشاح بطبقات من اللون نفسه، وارتدت فستانًا زهريًا بأكمام واسعة مرفوعة يزينه الريش، وآخر زهريًا قصيرًا مصممًا بذيل وكشكشة في الأكتاف، وتميزت أيضًا بفستان أصفر يزينه حزام على الخصر وفتحة جانبية.