سكارف ملون لإطلالة العودة إلى المدرسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - اقتربت العودة إلى المدرسة، واقتربت معها التحضيرات لهذا الموسم الذي يبدأ مع بداية فصل الشتاء البارد، وبالتالي نحتاج إلى تحضير الكثير من الملابس الشتوية والأحذية ذات الساق العالي لنحمي أنفسنا من أمطار الشتاء القويّة.

لكن ما يجب تذكره دائماً أنه من الضروري تحضير سكارف (وشاح) شتوي مع باقي الملابس الشتوية، فهو ليس قادراً على منح الدفء في فصل الشتاء فقط، بل أصبح وجوده أساسي في الإطلالة ليضيف جاذبية خاصة وليمنح الأزياء رونقاً مميزاً.

وعلى هذا الأساس قدمت الكثير من دور الأزياء العالمية سكارف شتوي مميز لخريف 2019، لكي تتمكني من اختيار ما يناسب ذوقك. ونحن سنقدم لك المساعدة وسنعرفك على بعض السكارفات التي لفتت أنظارنا.



سكارف ملون من Dolce & Gabbana

سكارف ملون ومميز من Dolce and Gabbana

هذا السكارف من Dolce & Gabbana ننصحك بشدة بأن تقتنيه قبل العودة إلى المدرسة. فالقماش المصنوع منه يجعله ناعم وخفيف في الارتداء وبالتالي مناسب للمدرسة. كما أن ألوان الأحمر والأبيض والأسود المكون منها هذا السكارف تجعله مناسب لمختلف الإطلالات وبالتالي بإمكانك تنسيقه داخل وخارج المدرسة أيضاً.



سكارف ملون من Etro

سكارف ملون من Etro مصنوع من القطن



بالتأكيد لن تشعري بالبرد مع هذا السكارف المميز من Etro، فهو مصنوع من قماش القطن الذي يمنع تسلل البرد إلى داخلك. لكن ما ستشعرين به عند ارتدائك هذا السكارف هو الإطلالة الأنيقة والجذابة التي ستلفت أنظار الجميع إليك خاصة صديقاتك في المدرسة، فالألوان والنقشات التي تشكّل منها هذا السكارف مميزة للغاية ولن تجديها في أخر.



سكارف ملون من Gucci

سكارف ملون ومميز من Gucci



اللون الأبيض الناصع الذي تزين باللونين الأخضر والبرتقالي، وقماش الصوف الناعم الذي صُنع منه هذا السكارف سيجعلانه خيارك الأول والأجمل في إطلالتك المدرسية.

نرشح هذا السكارف المميز من Gucci لإطلالتك المدرسية، خاصة وأنه سيمنحك الدفء والأناقة في آن واحد.

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