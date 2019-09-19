فساتين سهرة للممتلئات من عروض الأزياء الجاهزة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - أصبحت العارضات الممتلئات جزءًا لا يتجزأ من عروض الأزياء في مختلف المواسم، وبات قطاع الموضة أكثر واقعية بعد أن تبنى فكرة محاكاة جميع أشكال الأجسام . فها هو أسبوع الموضة في نيويورك للأزياء الجاهزة ربيع 2020 يهدينا باقة من أجمل فساتين السهرة ذات القياسات الكبيرة.



موديلات فساتين للممتلئات موضة ربيع 2020 للممتلئات

Christian Siriano



- ركزت دور الأزياء العالمية وفي مقدمتها ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji على فساتين السهرة المصممة بياقة على شكل حرف V وهى من الموديلات الدارجه التي تساهم في تنحيف منطقة الصدر والأكتاف وإطالة الرقبة.

- بخلاف فساتين السهرة المنفوشة التي تهادت بها عارضات تاداشي شوجي Tadashi Shoji أحببنا التصاميم المعانقة للقوام من توقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano والتي توحي بأن من ترتديها تملك قامة أكثر طولًا وبالتالي أكثر نحافة.

- لاحظنا هذا الموسم سيطرة فساتين السهرة القصيرة ومتوسطة الطول على مجموعات أسبوع الموضة في نيويورك، حيث أدرجت ماركة كريستيان سيريانو وتاداشي شوجي تصاميم سوداء وأخرى بطبعات رقيقة.



- لم تخلو مجموعات ربيع 2020 من فساتين السهرة المشقوقة على الجانب أو من الأمام مثل الفستان الأزرق المطبع المزين بثنيات ناعمة حول الخصر تضمن لكِ إخفاء البطن البارز من مجموعة تاداشي شوجي.







الجيب المنفوش

Christian Siriano



بدلا من اختيار فستان كامل يمكن اختيار جيب وبلوزة بشرط أن تكون الجيب منفوشة.

الجيب المنفوشة تساعد في إخفاء منطقة البطن والكرش لذلك عليك اختيار هذه الملابس بعنياة لتضمني اطلالة متألقة وسط جميع الحضور في المناسبا

الفساتين الطويلة

Tadashi Shoji



هناك بعض فساتين السهرة الطويلة المناسبة للسمينات أو البدينات بمختلف الأعمار وبمختلف الألوان.

يفضل أن تكون الفساتين الطويلة بها أكمام لإخفاء منطقة الذراعين، ويفضل ارتداء حذاء عالي الكعب.

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