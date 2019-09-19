أفخم 8 محافظ جلدية رجالية بأقل من 500 ريال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - لم تعد المحافظ الرجالية مجرد قطعة تم ابتكارها للحفاظ على النقود، ولكنها أكثر من ذلك بكثير، فالرجل الأنيق ينظر إلى المحفظة الرجالية باعتبارها واحدة من أهم أجزاء الاكسسوار الرجالي التي تعكس الكثير من ذوق الرجل وشخصيته والنمط الذي يفضله في اختياره لأسلوب ملابسه وحياته.

أزياء عصرية وشبابية من وحي عبد العزيز الويس



وتعد المحافظ الرجالية الجلدية من أكثر المحافظ أناقة وتتماشى مع كافة أنماط الملابس سواء الكلاسيك أو الكاجوال، كما تتنافس العديد من الماركات العالمية على إنتاج أفخم موديلات المحافظ الجلدية الرجالية في 2019.

وفي التقرير التالي سوف نسلط الضوء على أبرز وأفضل ماركات المحافظ الرجالية في 2019 والتي تتميز بالأناقة وانخفاض السعر، حيث لا تتعدى تكلفتها الـ 500 ريال.





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