فساتين ربيع 2020 للمحجبات.. خيارات مميزة ستعجبكِ!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - منذ أن انطلقت أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2020، وقد لاحظنا وجود فساتين غاية في الأناقة قدمتها لنا بيوت الأزياء المختلفة، ولكن الأكثر تميزًا، هو مدى ملاءمتها للصبايا المحجبات.

ولكي نساعدكِ في أن ترتدي أزياء آخر موضة، اخترنا لكِ في "الخليج 365. نت" أزياء محجبات لفساتين ربيع 2020 من أشهر بيوت الأزياء العالمية.





فساتين أنيقة وناعمة بتصميمات متنوعة من Erdem

فساتين أنيقة وناعمة بتصميمات متنوعة من Erdem





جاءت مجموعة إيردم هذا الموسم خلال أسبوع الموضة في لندن، غاية في البهجة، اعتمدت الألوان المشرقة والنارية كالأحمر والأصفر، وقد ركزت الدار بشكل كبير على الفساتين.

شاهدنا فساتين باللون الأصفر المنعش مطبع بالورود وجاءت خامة الفستان شفافة، مع بطانة، لهذا كانت هي التصميمات الأكثر لفتًا للانتباه بالنسبة لمدى ملاءمتها للصبايا المحجبات.



وكذلك كانت هناك الفساتين المصنوعة من التول الشفاف باللون الأسود، مع بطانة تحتيه باللون الأبيض، مع جاكيت مطرز بالدبابيس المعدنية تعبّر عن قوة المرأة، ولكنّ لمسة التول كانت تُظهر جمال أنوثتها.

الفساتين المصنوعة من التول الشفاف باللون الأسود





الفساتين الساتان الناعمة من Christopher Kane

الفساتين الساتان الناعمة من Christopher Kane





أما مجموعة كريستوفر كاني، فقد عبّرت عن فساتين الصبايا في ربيع 2020 بأسلوب أكثر نعومة، لكنه لا يخلو من لفت الأنظار، كالموديلات بألوان الأحمر البرتقالي، بأكمام طويلة ومنفوشة، مع حزام الخصر.



ومن ناحية أخرى جاءت تصميمات غاية في البساطة، بقماش خفيف مكسر، للتصميمات الميدي الطويلة بألوان ناعمة كالكحلي، مناسبة للمشاوير النهارية للصبايا.





الفستان البليزر من JW Anderson

الفستان البليزر من JW Anderson



يبدو أنّ موضة البليزر ستظل معنا لفترة أطول، وقد شاهدنا الفساتين البليزر كموضة عصرية ارتدتها الكثير من النجمات، لكن هذه المرة قد تتمكن المحجبات من ارتدائها، بعد التصميم الذي قدمته مجموعة جي دبليو أندريسون، للفساتين البليزر الطويلة المحتشمة.



فساتين واسعة منسدلة من Victoria Beckham

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فساتين واسعة منسدلة من Victoria Beckham





في المقابل عبّرت فيكتوريا بيكهام عن الفساتين الربيعية للموسم القادم بطريقة أكثر بساطة، لكنها لا تخلو من الإبداع في إتقان تصميم الفستان بالرغم من قصته الواسعة، لكن مع الخامة البليسيه المكسرة والألوان الفاقعة، سوف تبدين مرتاحة وجذابة أيضًا.





بهذا الألبوم سوف تستمتعين بمشاهدة فساتين ربيع 2020 للمحجبات.

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