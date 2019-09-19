6 نصائح لمكياج ناجح للبشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - تعاني صاحبات البشرة الحساسة كثيراً عند اختيار مستحضرات التجميل والعناية التي تناسبهن. فهذا النوع من البشرة يتفاعل بشكل سريع مع المكوّنات التي تحتويها هذه المستحضرات. كما أن لبشرة الحساسة شديدة التأثر بالعوامل الخارجية. لذا ينصح أطباء الجلد واختصاصيو التجميل على حدّ سواء بالتركيز على ترطيب البشرة الحساسة، لأن هذه الخطوة تحميها من التهيّجات وتحافظ على برودتها.

عندما يأتي الأمر إلى اختيار المكياج المناسب للبشرة الحساسة، تصبح القرارات أصعب إذ يجب الأخذ في الاعتبار كل ما يمكن أن يتسبّب بتهيّج البشرة وإصابتها بالاحمرار وظهور الحبوب...

إليك 6 نصائح لاختيار المكياج المناسب للبشرة الحساسة:



1. احمِ بشرتك بالمرطّبات

Lancôme Absolue Crème Fondante



تعاني البشرة الحساسة من مشكلة الجفاف أكثر من غيرها من أنواع البشرة، ويؤدي ذلك إلى ظهور الاحمرار وتشقّقها وإصابتها بالحكّة. لحماية بشرتك من هذه الأعراض التي تُفسد ملامح الوجه بالكامل وتمنعك من الاستمتاع بمكياج ناجح، عليك المحافظة على رطوبة بشرتك من خلال تطبيق الكريمات ذات التركيبة الغنيّة بالمواد والفيتامينات المرطّبة، ومن خلال تطبيق قناع مرطّب مرة أو مرتين في الأسبوع يتسلّل إلى أعماق البشرة ويمنحها ملمساً حريرياً ناعماً طوال الوقت.



2. المكياج العضوي ليس دائماً الحلّ

جربي Vichy Aqua Thermal Serum



رغم أن الكثيرات يعتقدن أن مستحضرات التجميل ذات التركيبة العضوية هي الخيار الأنسب للبشرة الحساسة، يؤكد خبراء الجلد أنه عليك الاطلاع على مكوّنات هذه المستحضرات، إذ أن البعض منها يحتوي على كمية من العطور والمواد الحافظة وإن بنسب قليلة، وبالتالي ليست خياراً جيداً للبشرة الحساسة.



3. المكياج الصلب خيار جيد

Nars Blush



إذا كنت صاحبة بشرة حساسة فمن الأفضل أن تتجهي إلى اختيار كل ما هو صلب وأن تبتعدي عن التركيبة الكريمية أو السائلة. فعلى سبيل المثال، استخدمي البودرة المضغوطة بدلاً من كريم الأساس السائل، والبلاش المضغوط عوضاً عن البلاش الكريمي. فالمكوّنات اللزجة تحتوي على تركيبات من شأنها أن تضرّ ببشرتك.



4. انتبهي إلى تاريخ الانتهاء

La Roche-Posay Hydreane Riche



هي خطوة يجب أن تقومي بها مهما كان نوع بشرتك. لكن البشرة الحساسة تحديداً، تحتاج إلى التأني في شراء المستحضرات لأنها سريعة التفاعل مع المكوّنات التي تحتويها. وبالتالي، فإن اختيار مستحضر فاسد سيؤدي إلى تهيّج بشرتك وإصابتها بمشكلات أنت بغنى عنها.



5. تجنّبي كريم الأساس

M·A·C Cosmetics Studio Fix Powder Plus Foundation



اختاري كريم BB إذا كانت بشرتك حساسة فهو ذات تركيبة ناعمة وخفيفة، ويمنحك في الوقت نفسه لوناً موحّداً وجذاباً. فكريم الأساس غالباً ما يكون ثقيلاً على البشرة.

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6. استخدمي الاسفنجة الناعمة

استخدمي الاسفنجة الناعمة



عند تطبيق المكياج اختاري اسفنجة ناعمة تساعدك في توزيع كريم الأساس على بشرتك. واحذري من الاسفنجة المصنوعة من اللاتكس فهي قاسية على بشرتك وقد تتسبّب ببعض الالتهابات الجلدية.

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