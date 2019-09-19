6 نصائح لمكياج ناجح للبشرة الحساسة

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - تعاني صاحبات البشرة الحساسة كثيراً عند اختيار مستحضرات التجميل والعناية التي تناسبهن. فهذا النوع من البشرة يتفاعل بشكل سريع مع المكوّنات التي تحتويها هذه المستحضرات. كما أن لبشرة الحساسة شديدة التأثر بالعوامل الخارجية. لذا ينصح أطباء الجلد واختصاصيو التجميل على حدّ سواء بالتركيز على ترطيب البشرة الحساسة، لأن هذه الخطوة تحميها من التهيّجات وتحافظ على برودتها.
عندما يأتي الأمر إلى اختيار المكياج المناسب للبشرة الحساسة، تصبح القرارات أصعب إذ يجب الأخذ في الاعتبار كل ما يمكن أن يتسبّب بتهيّج البشرة وإصابتها بالاحمرار وظهور الحبوب...
إليك 6 نصائح لاختيار المكياج المناسب للبشرة الحساسة:
1. احمِ بشرتك بالمرطّبات
تعاني البشرة الحساسة من مشكلة الجفاف أكثر من غيرها من أنواع البشرة، ويؤدي ذلك إلى ظهور الاحمرار وتشقّقها وإصابتها بالحكّة. لحماية بشرتك من هذه الأعراض التي تُفسد ملامح الوجه بالكامل وتمنعك من الاستمتاع بمكياج ناجح، عليك المحافظة على رطوبة بشرتك من خلال تطبيق الكريمات ذات التركيبة الغنيّة بالمواد والفيتامينات المرطّبة، ومن خلال تطبيق قناع مرطّب مرة أو مرتين في الأسبوع يتسلّل إلى أعماق البشرة ويمنحها ملمساً حريرياً ناعماً طوال الوقت.
2. المكياج العضوي ليس دائماً الحلّ
رغم أن الكثيرات يعتقدن أن مستحضرات التجميل ذات التركيبة العضوية هي الخيار الأنسب للبشرة الحساسة، يؤكد خبراء الجلد أنه عليك الاطلاع على مكوّنات هذه المستحضرات، إذ أن البعض منها يحتوي على كمية من العطور والمواد الحافظة وإن بنسب قليلة، وبالتالي ليست خياراً جيداً للبشرة الحساسة.
3. المكياج الصلب خيار جيد
إذا كنت صاحبة بشرة حساسة فمن الأفضل أن تتجهي إلى اختيار كل ما هو صلب وأن تبتعدي عن التركيبة الكريمية أو السائلة. فعلى سبيل المثال، استخدمي البودرة المضغوطة بدلاً من كريم الأساس السائل، والبلاش المضغوط عوضاً عن البلاش الكريمي. فالمكوّنات اللزجة تحتوي على تركيبات من شأنها أن تضرّ ببشرتك.
4. انتبهي إلى تاريخ الانتهاء
هي خطوة يجب أن تقومي بها مهما كان نوع بشرتك. لكن البشرة الحساسة تحديداً، تحتاج إلى التأني في شراء المستحضرات لأنها سريعة التفاعل مع المكوّنات التي تحتويها. وبالتالي، فإن اختيار مستحضر فاسد سيؤدي إلى تهيّج بشرتك وإصابتها بمشكلات أنت بغنى عنها.
5. تجنّبي كريم الأساس
اختاري كريم BB إذا كانت بشرتك حساسة فهو ذات تركيبة ناعمة وخفيفة، ويمنحك في الوقت نفسه لوناً موحّداً وجذاباً. فكريم الأساس غالباً ما يكون ثقيلاً على البشرة.
6. استخدمي الاسفنجة الناعمة
عند تطبيق المكياج اختاري اسفنجة ناعمة تساعدك في توزيع كريم الأساس على بشرتك. واحذري من الاسفنجة المصنوعة من اللاتكس فهي قاسية على بشرتك وقد تتسبّب ببعض الالتهابات الجلدية.
إقرئي أيضاً
مكياج عيون ناعم على طريقة نانسي عجرم
مكياج ناعم للعمل في 5 خطوات
ألوان أحمر شفاه موضة خريف 2019
كانت هذه تفاصيل خبر 6 نصائح لمكياج ناجح للبشرة الحساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.