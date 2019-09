احصلي على مكياج كيم كارداشيان مع هذه المستحضرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - لا شك في ان كيم كارداشيان من أكثر سيدات العالم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفضل في ذلك يعود إلى جرأتها في الإطلالات سواء على شاشات التلفزة أو على السجادة الحمراء أو حتى في حياتها اليومية. كما أن كيم تتمتع بذوق مميّز في اختيار أسلوب مكياجها الذي يتناسب كثيراً مع ملامح وجهها الجذابة.

في هذه الإطلالة، ظهرت كيم بمكياج لافت ركّزت فيه على عينيها. إليك تفاصيل هذه الإطلالة.



1. لبشرتها، مزجت كيم بين مستحضرين هما كريم الأساس Make Up For Ever HD High Definition Foundation والهايلاتر بتركيبة الكريم Nars Illuminator Laguna للحصول على سحنة مشرقة وجذابة.

كريم الأساس Make Up For Ever HD High Definition Foundation



2. استخدمت كيم مستحضر MAC Prep+Prime Highlighter لتخفي الهالات السوداء وتزيد من وهج مكياج عينيها.

MAC Prep+Prime Highlighter



3. ومن العلامة نفسها اختارت ظلال عيون موحّد وهو MAC Eyeshadow Amber Lights وضعته على كامل الجفن المتحرّك مع زوايا العين الداخلية لتحصل على مكياج عينين لامع وهادئ في الوقت نفسه.

MAC Eyeshadow Amber Lights



4. أضفت كيم لمسة مشرقة على عينيها من خلال استخدام قلم Urban Decay Eye Pencil Smog باللون البرونزي، وقد طبّقته على خط الرموش السفلى.

قلم Urban Decay Eye Pencil Smog



5. اعتمدت كيم خط أيلاينر عريض وبارز خاصة أن ظلال العيون كانت بدرجة فاتحة وموحّدة. استخدمت Lancôme Artliner 24H بريشته الرفيعة التي سمحت لها بالتحكّم بعرض الخط الذي رسمته.

Lancôme Artliner 24H



6. لكي تكمل مكياج عينيها، اختارت كيم ماسكرا Yves Saint Laurent Shocking Deep Black التي عززت كثافة رموشها من دون أن تحدث أي تكتلات.

ماسكرا Yves Saint Laurent Shocking Deep Black



7. تمنح كيم حاجبيها الكثير من العناية إذ أنها تؤمن بأن شكل الحاجبين له التأثير الأكبر على ملامح الوجه بشكل عام. وقد استخدمت لوحة Anastasia Beverly Hills Beauty Express for Brows and Eyes Brunette وحدّدت حاجبيها بطريقة طبيعية.

لوحة Anastasia Beverly Hills Beauty Express for Brows and Eyes Brunette



8. أضافت كيم لمسة أنوثة مشرقة على سحنتها من خلال Nars Blush Taos باللون الزهري- الخشبي الداكن والذي جاء مناسباً تماماً لملامح وجهها ومكياج عينيها.

Nars Blush Taos



9. أما بالنسبة إلى أحمر الشفاه، فقد فضّلت كيم في هذه الإطلالة أن تُسلّط الضوء على مكياج عينيها لذا اختارت أحمر شفاه Mac Prolongwear Lipglass Ready or Not باللون النيود وبتركيبة الغلوس اللامعة وقد زاد من وهج ملامحها من دون أن يبدو بارزاً.

أحمر شفاه Mac Prolongwear Lipglass Ready or Not

