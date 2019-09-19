مستحضرات لا تستغني عنها حليمة عدن في روتين جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - لا يختلف اثنان على شهرة حليمة عدن التي وصلت إلى العالمية بفضل إطلالتها الفريدة على خشبات عروض الأزياء العالمية. فهذه الشابة السمراء المحجبة استطاعت أن تلفت الأنظار ليس فقط بسبب ظهورها بالحجاب في عروض أهم دور الأزياء، إنما أيضاً بفضل جاذبيتها الساحرة وبشرتها التي تشعّ نضارة.



خلال مقابلة أجرتها معها إحدى المجلات، صرّحت حليمة عدن عن 5 مستحضرات عناية بالبشرة لا تتخلى عنها لتحافظ على بشرة مشرقة ونضرة.



1. كريم الوقاية من أشعة الشمس

كريم الوقاية من أشعة الشمس



أكدت حليمة عدن أنها لم تكن تواظب على استخدام كريم الوقاية من أشعة الشمس، إذ كانت تعتقد بأن بشرتها السمراء لن تؤذيها هذه الأشعة المضرّة. لكنها ادركت أخيراً أن هذا المستحضر أساسي لكلّ أنواع البشرة وألوانها. وأيقنت تماماً ضرورة استخدامه للحفاظ على صحّة بشرتها.

هي تستخدم بشكل يومي كريم Supergoop! Unseen Sunscreen بتركيبة شفافة وناعمة على البشرة.



2. بخاخ الوجه

بخاخ الوجه



من العلامة نفسها، تختار حليمة بخاخاً للوجه يعمل كحاجز للبشرة يساعدها في توفير حماية أكبر ليس فقط من الأشعة فوق البنفسجية إنما أيضاً من كل العوامل البيئية المضرّة بالخلايا.

هي تختار Supergoop! Defense Refresh Setting Mist

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3. قناع أمها!

حليمة عدن



تؤكد حليمة أنه رغم وجود الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة التي تتنوع بتركيبتها الغنيّة فهي لا تزال تحافظ على قناع أمها الذي تصنعه من الصبّار والعسل والكركم وهو أشبه بلمسة سحرية على بشرتها يزيد من وهجها ونضارتها.



4. الماسكرا أساسية

Maybelline Snapscara



تعترف حليمة بأنها مهووسة باستخدام الماسكرا، حتى أنها قد تتخلى عن كل مستحضرات التجميل ولكنها لا تخرج دون أن تزيّن رموشها بالماسكرا. وهي ليس وفيّة لماسكرا واحدة إنما تنوّع في اختيارها بحسب التركيبة وتأثيرها على مكياجها.

تتراوح خيارات حليمة بين Covergirl Lash Blast Volumizing Mascara و Maybelline Snapscara وShiseido ControlledChaos MascaraIn.



5. مستحضرات عضوية

Dermalogica Biolumin Birghtening Serum



تفضّل العارضة السمراء أن تختار كريمات بتركيبة عضوية خفيفة على البشرة لذا هي تعشق علامة Dermalogica وتحديداً منها Dermalogica Biolumin Birghtening Serum وDermalogica Special Cleansing Gel إذ تناسب بشرتها وتعالج المشكلات التي تعاني منها.



6. زبدة الشيا

Raw Shea Butter Ground Coffee Scrub



تؤمن حليمة بفوائد زبدة الشيا للبشرة، لذا هي تحرص على استخدامها ليس فقط لوجهها إنما أيضاً للحفاظ على جسم حريري ناعم، وهي تختار كريمات تقشير مصنوعة من زبدة الشيا وتحديداً من علامة Sheamoisture.

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