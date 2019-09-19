تعرّفي إلى أغلى العطور ثمناً في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - عالم العطور غنيّ ومتنوّع. ولكن يبقى الاختيار مرتبطاً بشخصية كل سيدة وذوقها، بالإضافة إلى سعر العطر.

إليك أغلى العطور ثمناً في العالم والتي رغم ارتفاع سعرها استطاعت أن تسجّل نسبة مبيعات عالية لغاية يومنا هذا.



1. DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle – $1 million

DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle



هذا العطر هو نتيجة تعاون بين DKNY ومصمم المجوهرات الشهيرة مارتن كاتز. يبلغ سعره ما يقارب المليون دولار ويعود السبب في ارتفاع ثمنه إلى زجاجته التي تحتوي على ألماس الكناري الأصفر 2.43 قيراط، والماس 4.03 قيراط، وروبي 3.07 قيراط، وروبي باريبا 1.06 قيراط التورمالين من البرازيل، و 4 ألماس من قطع الورد، و 15 من الألماس الوردي من أستراليا، و 7.18 قيراط من البيضوي كابوشون الياقوت من سريلانكا، و 2700 من الألماس الأبيض، و183 من الياقوت الأصفر. وقد استغرقت عملية التصنيع بأكملها حوالي 1500 ساعة.



2. Chanel Grand Extrait – $4,200 per ounce

Chanel Grand Extrait



في العام 1921 أرادت غابرييل شانيل أن تصنع عطراً فريداً لا يمكن نسخه. بالتعاون مع المصمم إيرنيست بو، أطلقت عطراً يحتوي على مكوّنات باهظة الثمن ونادرة، عُزّزت بجرعة زائدة من الألدهيات الأليفاتية بنسبة 1%، وهي مادة كيميائية تعمل على تحسين الروائح.

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3. Hermès 24 Faubourg – $1,500 per ounce

Hermès 24 Faubourg



أطلقت علامة هيرميس 1000 زجاجة حصرية فقط من هذا العطر، وهو مزيج من روائح غنية كالقزحية وخشب الصندل والعنبر والفانيليا والباتشولي والياسمين.. وغيرها. وقد تم تعبئة العطر في زجاجات أنيقة من الكريستال.



4. Joy by Jean Patou – $850 per ounce

Joy by Jean Patou



أغلى العطور ثمناً في العالم.. هذا ما كان يُطلق على عطر جوي. يتألف من 10000 نوعاً من زهور الياسمين، ومن مسك الروم والورد البلغاري، و28 دزينة من الورود. والسبب في غلاء ثمنه هو أن العلامة قد صنعت 50 زجاجة فقط وبإصدار محدود لكل عام.



5. Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes – $6,800 per ounce

Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes



باكارات هي علامة معروفة بصناعة الكريستالات وقد دخلت إلى عالم تصنيع العطور في التسعينيات. ينتمي هذا العطر من عائلة مؤلفة من ثلاثة عطور محدودة الإصدار. هو مزيد من المر واللبان والمسك وخشب الصندل والريحان وإبرة الراعي والياسمين... وغيرها. ويعود سبب ارتفاع سعره إلى أن زجاجته مصنوعة يدوياً وهي تحتوي على الكريستال الأصفر.

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