تسريحات شعر مناسبة لليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - تحتفل المرأة السعودية سنويًّا، باليوم الوطني السعودي، وتظهر بأجمل الاطلالات المرتبطة بهذه المناسبة جماليًّا، لناحية تسريحات الشعر أو المكياج باللون الأخضر.

لمناسبة اليوم الوطني السعودي، إليكِ تسريحات شعر مناسبة لهذا اليوم:

تسريحة الظفيرة باللون الأخضر:

تسريحة الظفيرة باللون الأخضر

من التسريحات الرائجة لمناسبة اليوم الوطني السعودي، الظفيرة الناعمة أو العريضة، المصبوغة باللون الاخضر المحبب عند الكثيرات.

وإذا كنتِ تريدين تجديد اللوك، وتحبين موضة الألوان الجريئة بخاصة في اليوم الوطني السعودي، يمكنكِ القيام بتسريحة الظفيرة مع خصل شعر خضراء اللون.

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تسريحة الشعر القصير باللون الأخضر

تسريحة الشعر القصير باللون الأخضر

إنّ صبغة الشعر الخضراء اللون تليق ككل الصبغات بقصات الشعر الطويلة والقصيرة، وهي لا تميّز بين البشرات، بل تناسب البشرة البيضاء والسمراء وأيضًا الحنطية، كما طول الشعر بخاصة القصير، حيث تظهر الخصل الملونة بشكل واضح في تسريحة شعركِ القصير.

وهنا يمكنكِ في اليوم الوطني السعودي اختيار هذه التسريحة على طريقة النجمة العالمية كاتي بيري Katy Perry.

تسريحة الريترو باللون الاخضر

الويفي المنفوش باللون الاخضر

أيضًا تُعتبر تسريحة الريترو من التسريحات الرائجة في اليوم الوطني السعودي إذا كانت مصبوغةً باللون الأخضر، والتي تأتي بدرجات مختلفة بين الأخضر الفاتح، أو المتوسط، أو الداكن، وتستطيعين هنا أيضًا مع شعركِ الأخضر خلق الدمج الذي يتسرب على الخصل، ويخلق الامتزاج الرائع بينها.