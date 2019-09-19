بسمة ترفض ظهور ابنتها في فيديو لبوسي شلبي: "متجبهاش معايا"

تشارك الفنانة بسمة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي تقام أولى فعاليته مساء اليوم.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أظهر محاولة الفنانة بسمة إخفاء ملامح ابنتها "نادية" أثناء حديثها معها، إذا قالت: "متجبهاش معايا".

وكانت الفنانة بسمة تحرص على عدم ظهور طفلتها "نادية" في وسائل الإعلام، فكان أول ظهور لها في عقد قران ريم محمد العدل، ابنة المنتج محمد العدل.

ووضعت بسمة ابنتها نادية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحمل على الجنسية، وذلك في عام 2013، وانفصلت عن زوجها السياسي عمرو حمزاوي منذ عدة أشهر.