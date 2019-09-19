فيديو.. نجوم الفن برفقة أبنائهم في مطار القاهرة: "الجونة هتجمعنا"

تنطلق، اليوم، الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يحضره نجوم من جميع أنحاء العالم وحقق نجاحات كبيرة في الدورتين السابقتين.

ويستعد نجوم الوسط الفني لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، برفقة أبنائهم، وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو مصور من مطار القاهرة الدولي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي ظهر خلاله عدد من النجوم كأحمد حاتم، وأحمد الفيشاوي وزوجته ندا الكامل، وشريف رمزي وروجينا ونقيب الفنانين أشرف زكي، والمنتج مدحت العدل، ونجلاء بدر وتامر هجرس وإلهام شاهين.

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وعلقت بوسي خلال مقطع الفيديو، قائلةً: "صباح الجونة، بابا شريف وعمو أحمد وطنط ندا، احنا كلنا طالعين على الجونة، الجونة هتجمعنا".

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو المصور، وحصد في أقل من نصف ساعة على ما يقرب من 10 الآف تسجيل إعجاب.

ويستعد القائمون على المهرجان لإخراجه في أبهى صوره، من خلال اختيار عددا من المقدمين والمقدمات، لإجراء المقابلات الفنية، وإطلاق أغنية رسمية للمهرجان، على نهج الدورتين السابقتين.