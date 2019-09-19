نجوى زهران: يسرا ولطيفة ودرة ترتدين أزيائي بالجونة.. وأقل فستان بـ200 ألف جنيه

أعربت مصممة الأزياء نجوى زهران، عن سعادتها بتعاونها مع مجموعة الفنانات، ترتدين إطلالات من توقيعها، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر انطلاقه مساء اليوم، بمدينة الجونة في البحر الأحمر، والذي يستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

قالت "نجوى" لـ"الوطن"، إنها استغرقت شهرًا كاملاً، لتصميم أزياء لإلهام شاهين ويسرا ولطيفة والمذيعة شيرين حمدي، بالإضافة إلى الفنانة التونسية درة، التي سترتدي فستانا من تصميمها خلال الحفل الختامي لمهرجان الجونة، متابعة: "أقل فستان بصممه بيعدي الـ200 ألف جنيه".

نجوى زهران هي أول مصممة أزياء مصرية تتعاون مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز، التي أطلت بفستان أحمر "أستومك"، يتكون من قطعتين، ومزين بفصوص من الألماس، خلال أول حفل غنائي لها في مصر بمدينة العلمين الجديدة، في أغسطس الماضي.

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وقدمت "زهران" أول عرض أزياء لها في مصر، خلال شهر فبراير الماضي، عارضةً 60 فستان سوارية وجامبسوت، تميزت بتنوع في الأشكال والتصميمات، فضلا عن 150 قطعة من ملابس البحر الشهر الماضي، خلال عرض أزياء عُقد على شاطئ البحر بالساحل الشمالي.