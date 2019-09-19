"Hello Kitty" نجمة مجموعات ربيع 2020 في ختام أسبوع الموضة بلندن.. بتوقيع مصمم ناشىئ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض مصمم الأزياء الهولندي الناشئ جيمي بول تشكيلته الجديدة لموسم ريبع 2020 في ختام أسبوع الموضة اللندني، وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لإطلاق شخصية الكرتون Hello Kitty "هيلو كيتي"، شهد العرض ظهور الشخصية للمرة الأولى على المدرج. تعاون المصمم مع شركة Sanrio اليابانية وقدم مجموعة غريبة من القطع المزينة برسومات و مجسمات ثلاثية الأبعاد للشخصية الكرتونية المحبوبة. وشملت التشكيلة بدلات "Hello Kitty" الزرقاء وقمصان التيشرت إلى جانب تنانير ضخمة مزينة بربطة البو الحمراء الأيقونية، وبرز أيضًا معطفٌ أنيقٌ من التويد مع وجه هيلو كيتي مُحدد بشريط من الساتان الأحمر، وفستان مميز مزين بالأهداب و مجسمات مختلفة الأحجام لهيلو كيتي.

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