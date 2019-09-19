"RIVER ISLAND" تكشف عن تشكيلتها الخاصة بخريف 2019

تستعين تشكيلة ريفر آيلاند لموسم خريف/شتاء 2019 بكل ما هو براق حتى تيسر عملية الانتقال إلى الموسم الأكثر برودة عبر تصميمات متلألئة. تصميمات ملابس جريئة تصطحب فتاة ريفر آيلاند من بداية اليوم وحتى آخر الليل في أجواء مستوحاة من فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي . لقد عادت من جديد موضة الأكتاف العريضة مع العناية بالتفاصيل الماسية والدنيم الساحر الذي يتم ارتداؤه أسفل الأكتاف والفرو الصناعي والنقشات المربعة وسترات بافر الكبيرة الحجم لإضافة تنويعة براقة على الملابس الخارجية.

APRÈS SKI تصميمات تناسب التزحلق على الجليد أو داخل المدينة، تأتي البناطيل الضيقة من قماش سكوبا العالية الارتفاع إلى جانب السترات الصوفية التي تحمل شعار ريفر آيلاند وسترات بافر المصنوعة من الفرو الصناعي والملابس الداخلية الفاخرة التي تضفي لمسة أناقة على موسم الشتاء، تضيف نقشات أسنان الكلب الماسية ولمسات الأحمر القاني تفاصيل تشعل لوحة الألوان الأحادية.

ما هي تشكيلة SUPER FLY؟ هذه الصيحة الرائجة مستوحاة من فترة السبعينيات من القرن الماضي. تنسق الدرجات الترابية بجلد بولي يوريثين ونقشات الثعابين والتماسيح مع السترات الصوفية ذات الياقات العالية باللون البني الداكن والكريمي الزاهي مما يرتقي بهذه الإطلالة إلى آفاق جديدة. تضفي الأهداب الجلدية والأزرار الضخمة والسحابات الذهبية لمسات نهائية ساحرة.

تشكل السترات الصوفية المزخرفة والملابس الخارجية الكبيرة الحجم والبناطيل الفضفاضة أساس تشكيلةCOSY BOY حيث تتميزهذه التشكيلة بلوحة ألوان تضم قطعاً صوفية بدرجات اللون الكريمي الفاتح والعاجي تتباين مع البلوفرات باللون الرمادي الفحمي. يمكن إضافة فرو صناعي وقطن الدنيم وبعض القطع المتناسقة إلى التشكيلة وستتمنين بالفعل حلول فصل الشتاء.

Advertisements

80’S POWER AND DISCO , لقد عادت هذه التشكيلة من جديد حيث تضم قطعاً متناسقة ذات نقشات مربعة وأطقماً متكاملة من قماش التارتان الأحمر، مما يجعلها جذابة لجميع الأنظار. هل ترغبين في لفت جميع الأنظار إليكِ؟ يمكن التنسيق بين سترة براقة بأكمام واسعة، وتي شيرت أبيض مزخرف من الياقة وتنورة مخملية بكشكشات باللون الوردي الزاهي، إطلالة ملفتة للأنظار أينما ذهبتِ!

يأتي الجانب البري من ريفر آيلاند لهذا الموسم مزوداً بتنويعة غربي حيث تجتمع الأهداب والصدرية المزخرفة والسترة المصنوعة من جلد بولي يورويثين كقطع تجذب أنظار الجميع ضمن تشكيلة BLACK DIAMOND. إشارة إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، تتلألأ هذه الصيحة الرائجة من أول يوم إلى آخره سواء وقع الاختيار على إطلالة دنيم عملية أو ملابس تناسب السهرة. وفي المقابل، تعد تشكيلة WHITE NIGHTS مناسبة للحفلات الليلية حيث تأتي مزودة بالترتر والقطع المعدنية البراقة والمرصعة فوق أساس أحادي اللون تتألق تصميمات الملابس الفاخرة في ظلمة الليل حيث تضم تفاصيل الأهداب واللمسات الماسية والتصميمات الجريئة

قد يهمك ايضاً:

البدلة الرسمية على طريقة المُصمم العالم توم فورد