واشنطن - لايف ستايل ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا بـ اطلالة مثيرة خلال حفل إطلاق منتج جديد خاص بخط مستحضرات التجميل المملوك لها ويحمل اسم Haus Laboratories. واختارت ليدي جاجا للاحتفالية التي أقيمت في سانتا مونيكا فستانا أسود لامعا مع مكياج صارخ والشعر الاصفر المسندل. وكانت ليدي جاجا أطلقت مستحضرات تجميل Haus Laboratories شهر يوليو الماضي. Advertisements يشار إلى أن ليدي جاجا حصدت جائزة افضل اغنية اصلية عن فيلم a star is born في حفل الأوسكار الـ 91. قد يهمك ايضاً: فيرساتشي تشاهد supe bow في هيوستن لدعم ليدي جاجا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تظهر بـ اطلالة مثيرة في حفل إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.