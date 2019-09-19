مناكير الفرنش الملون أسلوب عصري يليق بالحفلات

موضة المناكير الفرنش لا تزول مطلقاً مع لائحة الموضة، بل تجدد وتتغير لتعطيكِ المظهر الجذاب المثالي والعصري الذي تحلمين به، واليوم اخترنا لكِ مجموعة مميزة من مناكير فرنش ملون يليق بالحفلات فقط.

عندما تتصفحين الصور المرفقة، ستلاحظي أن أسلوب المناكير الفرنش العصري الملون الذذي يناسب الحفلات والإطلالات الليلية مختلف كلياً عن المناكير الفرنش الذي عرفته سابقاً، إذ أنه يأتي بألوان وتصاميم جذّابة، إلى جانب أن بعض الألوان منه تأتي لامعة مميزة وجذابة جداً.

خذي جولة على الألبوم المرفق لأحلى أساليب المناكير الفرنش الملون الذي يليق بالحفلات فقط، واعتمدي أقربها إلى قلبك.

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