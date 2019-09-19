ما هو المشروب الأكثر ضرراً بالأسنان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بينت دراسات وتجارب مخبرية أن الكركديه المشروب الأكثر ضرراً بالأسنان إذ يحتل المرتبة الأولى بعد المشروبات الغازية، حسب ما كشف علماء من جامعة برن السويسرية عن المشروب الذي يدمر مينا الأسنان، وفقًا لـ"البيان".

وجاء ذلك بعد إجراء تجربة مخبرية على عدد كبير من الأسنان اللبنية والدائمة، من خلالها استخدم المتخصصون السويسريون 300 سن لبني و1020 سنا دائما، موجودة في عيادات أطباء الأسنان، وتم غمر الأسنان في كل سائل من مشروبات متنوعة لمدة دقيقتين ثم قاسوا صلابة المينا، فكانت المفاجأة أن الكركديه كمشروب حمضي يتسبب بتآكل الأسنان بسرعة كبيرة.

يعتقد الكثيرون أن السكريات والحلويات هي الوحيدة التي تدمر صحة الأسنان، لكن يمكن التنبه للأطعمة والمشروبات الحمضية التي ينصح بالحد من تناولها لضررها بمينا الأسنان وهو الجزء السطحي من السن والذي نراه دائما عندما نراقب أشخاصاً يتكلمون أو يبتسمون، والأكثر صلابة في جسم الإنسان إذ يحتوي على نسبة معادن عالية جدا. ومع العادات الغذائية السيئة والإفراط في تناول الأطعمة المضرة، وتقدم عمر الشخص تبدأ أجزاء قليلة من الميناء في الزوال والتآكل.

وأوضح الخبراء أن المشروبات الغازية كالفانتا والبيبسي كولا والكوكا كولا تأتي في الدرجة الثانية بعد الكركديه في تهديدها للأسنان، وتعد مكملات الكالسيوم من المواد التي تحيّد فعل المشروبات الحامضة، وينصح الخبراء محبي هذه المشروبات الضارة بالأسنان، تناول ما يودونه منها على أن يتناولوها بسرعة للتقليل من زمن تفاعل الأسنان مع البيئة الحمضية، كما يؤكد الخبراء على ضرورة تنظيف الأسنان، بعد تناول المشروبات الضارة، بالفرشاة والمضمضة بالماء إذا لم تكن الفرشاة بمتناول اليد.