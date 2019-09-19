بعد تحذيرات خطورة الزانتاك.. 10 طرق طبيعية للتغلب على الحموضة

حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من أن عقار"زانتاك" الأشهر لعلاج الحرقة والحموضة، قد يحمل كميات صغيرة من المواد المسرطنة.

وأشارت الإدارة إلى أن الاختبارات الأولية أفادت بوجود كميات منخفضة من الجسيمات السامة والمسرطنة في هذه النوعية من العقاقير، إلا أن الإدارة أكدت عدم التوقف عن استخدامه الآن.

وتحدث الحموضة نتيجة زيادة إفراز الغدد المعدية لحمض الهيدروكلوريد، الذي يحتاجه الجسم لهضم الطعام، ويسبب الشعور بالحموضة تعب شديد في المعدة.

وتوجد العديد من الوصفات المنزلية التي تساعد في علاج حموضة المعدة، منها كما ذكرها موقع "daily medical".

الحليب

يساعد الحليب في تخفيف أعراض الحموضة، فهو يحتوي على حامض اللبنيك الذي يساعد على التخلص من حموضة المعدة، كما يمكن أن يساعد على استقرار الأحماض المعدية في المعدة.

الخل الأبيض

استخدام الخل الأبيض داخل الوجبات يساعد في تخفيف الحموضة، ويسهل عملية الهضم، بأخذ ملعقتين من الخل الأبيض مع كل وجبة.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل وصفة جيدة لعلاج الحموضة، ويمكن تقشير الزنجبيل، وتقطيعه مكعبات أو بإضافته على الشاي أو السلطة أو وجبات أخرى.

أوراق النعناع

مضغ أوراق النعناع المغلي تساعد في التخلص من الحموضة، وعصير النعناع أيضا.

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نبات الألوفيرا

يساعد نبات الألوفيرا على تخفيف الشعور بالحموضة.

الفواكه والمكسرات

الفواكه والمكسرات للوز، الخيار، الليمون، عصير الليمون، البطيخ، والموز أيضاً ينصح بها كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة.

خل التفاح

من الممكن تناول كوب من الماء الدافئ مضاف إليه ملعقة من خل التفاح وملعقة من عسل نحل، وسوف تشعر بتحسن كبير من "حرقة المعدة"، حيث إن خل التفاح العضوي غير المنقى يحتوي على الإنزيمات والألياف والبروتينات اللازمة والتي تعمل على تخفيف من عملية الارتداد المعدي المريئي.

مضغ العلكة

مضغ العلكة "الخالية من السكر" يساعد على إفراز اللعاب، ما يقلل من الأحماض في مجرى المريء.

الخردل

الخردل والمعروف بـ"المستردة" يمكن أن يقضي على "حرقة المعدة" خلال دقائق معدودة، فتناول ملعقة صغيرة من الخردل العضوي الأصفر سيشعرك بتحسن سريع.

ماء بالليمون

تناول كميات بسيطة من الماء المضاف إليه عصير الليمون يؤدي إلى نتائج جيدة بخصوص الوقاية من "الحرقة".