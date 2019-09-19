من هي جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو؟

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أعلن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل مفاجئ، خلال حديثه إلى مقدم البرامج الإنجليزي بيرس مورجان، عن نيته الزواج من جورجينا، التي ترافقه منذ 3 سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقا لموقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، قال رونالدو: "جيو هي أم أطفالي، لقد ساعدتني كثيراً، وبالطبع أنا أحبها، هي صديقتي، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي".
وتستعرض "هُن" عبر السطور التالية، أبرز المعلومات عن جورجينا حبيبة رونالدو.
- تبلغ من العمر 25 عاما، وتشارك "رونالدو" في تربية أطفالهما، التوأمان إيفا وماتيو (عامان)، وألانا (22 شهرا)، بالإضافة إلى كريستيانو جونيو، 9 أعوام.
- تنحدر جورجينا من مدينة جاكا والتي تقع في شمال شرق إسبانيا، طبقاً لصحيفة "ذا صن".
- جورجينا قبل لقائها باللاعب البرتغالي، كانت تعمل راقصة بالية، ولكن بعد التقائهما، سعت إلى العمل كعارضة أزياء.
- انتقلت إلى لندن من أجل دراسة الإنجليزية، في أثناء عملها لخط الأزياء الشهير "جوتشي".
- تملك أكثر من مليون متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
- بدأت علاقة الثنائي في نهاية عام 2016 حسب مجلة "أولا" الإسبانية.
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