صور.. أحمد الفيشاوي وزوجته في الطريق إلى الجونة

ينطلق، اليوم، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في نسخته الثالثة.

وفي صباح اليوم، شاركت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصورة التي التقطت داخل أحد الأتوبيسات، الإعلامية بوسي شلبي وتجلس بجوارها ندى كامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي كان يجلس في المقعد المجاور لهما.

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وبدا الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل وهما يرتديان الملابس "الكاجوال"، وعلقت الفنانة بشرى على الصورة قائلة: "في الانتظار".