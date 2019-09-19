من هي مي المصري المخرجة التي تكرمها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة؟

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تنطلق بعد عدة ساعات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وبهذه المناسبة يرصد "هن" بعض المعلومات عن مي المصري، المخرجة، المقرر تكريمها، خلال فعاليات مهرجان الجونة لهذا العام.
مي المصري هي مخرجة فلسطينية الجنسية، ولدت في عمّان عام 1959، والدها رجل أعمال فلسطيني ثري، من نابلس وهو منيب المصري، ووالدتها أمريكية الجنسية، من تكساس.
تربت المصري في بيروت حيث عاشت هناك معظم حياتها، وتعلمت في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخرجت من جامعة سان فرانسيسكو بعد دراستها للسينما والتصوير والمونتاج السينمائي في عام 1981.
تزوجت مي من مخرج الأفلام اللبناني جان شمعون عام 1986، وتشاركا بعمل العديد من الأفلام سويًا، كما أنها على صعيد آخر أم لطفلتين.
فازت مي وجان بجائزة Trailblazer في مهرجان Cannes MIPDoc الدولي، الذي أقيم في مدينة كان في عام 2011 تقديرًا للعمل الرائد، وتركزت أفلامها على فلسطين والشرق الأوسط وفازت بالعديد من الجوائز في مهرجانات الأفلام في جميع أنحاء العالم.
من أهم أعمالها:
3000 ليلة
أطفال شاتيلا
أحلام المنفى
رهينة الانتظار
جيل الحرب
امرأة في زمن التحدي
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