مجموعةُ إميليا ويكستيد لربيع 2020.. أنثويةٌ مستوحاةٌ من فيلم "نساء صغيرات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهمت إميليا ويكستيد، مجموعتها الجديدة لموسم ربيع 2020 من الشخصيات الرئيسية الأربعة في الفيلم الكلاسيكي "نساء صغيرات"، وقدّمت تشكيلةً قويةً من القطع العصرية تعكس السلطة والأناقة والأنوثة.

وانغمست المصممة في الحياة اليومية للأخوات الأربع وقطع الأزياء الحديثة المثالية مثل القفازات والمراييل، والتي حولتها إلى أطواق كبيرة الحجم أو طبقات الترتر على قمصان الأورجانزا الخفيفة والفساتين.

وقالت: "مصادر إلهامي لهذه المجموعة مقتبسة من كل العصور المختلفة، كالعناصر الرومانسية في السبعينات، الصور الظلية المدببة في التسعينات واستخدمت الأورجانزا لإبراز الحرية التي تسعى إليها شخصية جو".

تمامًا مثل الشخصيات المختلفة لـ"نساء صغيرات"، تجسّد القطع في مجموعتها شخصيات مختلفة خاصة بها، وتلوّن ألوان الباستيل الناعمة اللطيفة قطعًا مستوحاة من البدلات الرجالية ذات الخياطة الراقية، كبدلة جامبسوت صفراء باهتة، إلى جانب فساتين بطول الكاحل مطوية بشكل ناعم، في حين أن الفساتين الماكسي المتدفقة أتت منحوتةً بقصة الـ A.

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وتلاعبت المصممة بمهارةٍ بالتفاصيل، وقامت بمحاكاةِ شكل الكورسيه عن طريق إضافةِ سهام إلى النصف العلوي لفستانٍ ذي خصرٍ ضيق، كما شملت المجموعة قطعًا بخطوط عنقٍ مختلفة، مثل الياقة المدورة العالية على فستان أخضر مطبع بالأزهار.

أمّا القطعة البارزة فكانت عبارةً عن فستان أسود بصورة ظلية منحوتة بفتحة أمامية منسقٍ مع قبعةٍ سوداء مطابقة وقفازاتٍ صفراء مشرقة بطولٍ يصل إلى الكتف.