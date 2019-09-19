محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ
في فترة المراهقة تعتاد الفتيات على السهر لساعات طويلة كل ليلة، وبحسب دراسة طبية حديثة قد يعرضن أنفسهن لمخاطر زيادة الوزن وفرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال باحثون في مستشفى "ماساتشوستس" في بوسطن، إنه قد يكون هناك تداعيات أكبر على صحة الفتيات، مع ارتفاع مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية - مثل أمراض القلب والسكري - مع فترات النوم اللاحقة.. ولم يظهر اتجاه مشابه للأولاد.
وعلى الرغم من أن فريق البحث أكد أن ذلك قد يكون لأن عدد الأولاد في الدراسة كان منخفضًا جدًا ومع ذلك، بالنسبة للفتيات في سن المراهقة على الأقل، "وجد الباحثون أن"المراهقات اللواتي يُفضلن الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر والاستيقاظ مبكرا للذهاب إلى المدرسة كان محيط الخصر لديهن أعلى وترسب الدهون في البطن (السمنة) أكبر".
وقال الدكتور"إلسى تافيراس" الأستاذ في جامعة "بوسطن":"الفتيات اللاتي يفضلن الذهاب إلى الفراش مبكرا والاستيقاظ مبكرا لبدء يومهن يتمتعن بحالة صحية أفضل".
وأشار القائمون على الدراسة، إلى أن الدراسات السابقة قد ربطت بين النوم غير الكافي لدى المراهقين الذين يعانون من السمنة وضعف صحة القلب ومع ذلك، فقد تم إيلاء اهتمام أقل للتأثير الذي يحدث عندما يغضب الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة مهمة للبنات تكشف علاقة النوم المتأخر بزيادة الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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