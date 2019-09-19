ليدي غاغا تتألَّق بإطلالات مميزة خلال إطلاق خطّها الجديد لمستحضرات التجميل

يقترن اسم ليدي غاغا Lady Gaga دائمًا مع جرأة الإطلالات، وإن شهدت أزياؤها في الفترة الأخيرة تطورًا لافتًا من حيث إختيار تصاميم أنيقة تخطف بها الأنظار لكنها تعود وتغتنم كل فرصة لإختيار أزياء جريئة تجعلها تتفّرد على السجادة الحمراء.

الإطلالة الأولى بفستان أسود مزيّن بالترتر اللامع حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي

وهذا ما حصل، لدى إطلالتها بثلاث فساتين جريئة صُممت خصيصًا لها وتألقت بها خلال حفل إطلاق ماركتها الخاصة من مستحضرات التجميل Haus Laboratories.

"غاغا"، استهلّت إطلالاتها بفستان أسود مزيّن بالترتر اللامع حمل توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي Yousef Aljasmi، وتميّز الفستان بالفتحة الجانبية العالية جدًا.

ببدلة القطة من قماش الدانتيل الشفاف من تصميم Kaimin مع كورسيه

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إطلالة ليدي غاغا الثانية لم تخلو أيضًا من الجرأة والإثارة، وهذه المرة نسّقت فستانًا أسود ضيق وقصير مع معطف من الجلد الأسود اللامع من ماركة Kaimin وحددت خصرها بحزام. وأكملت اللوك بجوارب سوداء وصلت إلى فوق الركبة وجزمة بكعب عال جدًا.

لكن غاغا إحتفظت باللوك الأجرأ حتى النهاية، فأطلت ببدلة القطة catsuit من قماش الدانتيل الشفاف من تصميم Kaimin أيضًا مع كورسيه من الجلد بقصّة البيبلوم Peplum، إضافة إلى الكشاكش التي زيّنت الأكمام وأطراف البدلة.

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