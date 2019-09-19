من وحي المعاناة.. نيفين تقدم نظاما غدائيا صحيا

كان أطفالها سببًا جعل نيفين بليغ، تفكر في تحويل شغفها بالأنظمة الغذائية الصحية إلى مشروع من خلال صفحتها عبر "فيس بوك"، بعد حصولها على شهادة تدريب في تخصص التغذية.

تخرجت "نيفين"، من سياسة واقتصاد عام 2004، لتواجه بعد زواجها وإنجابها صعوبات عديدة في تغذية توأميها المبتسرين، اللاتي بلغ وزنهن عند ولادتهن أقل من الكيلو، هنا قررت تحويل شغفها بالحياة الصحية إلى مشروع، خاصة بعد رحلتها مع أطفالها لتوفير النظام الغذائي الصحى لتؤسس صفحتها بعنوان "Healthy-ish".

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كان هدفها من خلال صفحتها تقديم الدعم للسيدات اللاتي تعانين من زيادة الوزن والمشاكل الصحية المترتبة على ذلك، تقول أثناء حديثها لـ "هُن": "في ناس مش بتقدر تتحكم في نظام الأكل بعلم الناس ازاي يضبطوا وقتهم بين الأكل ومتطلبات الحياة".

تأخذ "بليغ"، في اعتبارها طوال الوقت الظروف الخاصة بكل فرد سواء الصحية أو النفسية وتحاول تحديد الأنظمة الغذائية الصحية التي تتناسب مع كل حالة.

لم تتمن سوى تقديم الدعم للسيدات اللاتي تعانين من المشاكل الصحية الناتجة عن زيادة الوزن، والتخلص من ثقافة الرجيم القاسي للتخسيس والاعلانات المضللة التي تعلن عن منتجات مجهولة الهوية للتخسيس التي تؤدى إلى حدوث مشكلات للجسم، "مش لازم النظام الصحي اللي يساعد على التخسيس يكون فيه عذاب". تنشر "نيفين"، عن طريق صفحتها اكلات صحية ووصفات تساعد على فقدان الوزن.