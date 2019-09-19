شعبة الأدوية: حبوب منع الحمل المدعمة تٌباع في مراكز الأمومة والطفولة

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة نقص حبوب منع الحمل من الصيدليات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر".
وقال عوف إن هناك نوعين من حبوب منع الحمل في مصر في الصيدليات إحداهما الحبوب المدعمة التي تقدمها وزارة الصحة بسعر 2.25 جنيه والأخرى النوع الحر الذي يتم بيعه في الصيدليات بشكل غير مدعم.
وأوضح عوف أن وزاة الصحة توقفت عن توزيع حبوب منع الحمل المدعمة في الصيدليات وأصبحت توزعها في مراكز رعاية الأمومة والطفولة، مشيرا إلى أنه وجب على إدارة الصيدليات بوزارة الصحة الإعلان عن مكان الحبوب الجديد، مطالبًا بإعادة توزيعها على الصيدليات مرة أخرى.
وأشار عوف إلى أن مصر تصنع حبوب منع الحمل غير المدعمة وتبيعها بنصف سعر التكلفة للتوافق مع ما يتم استيراده متوقعًا انتهاء هذه الأزمة خلال أسبوعين على الأكثر.
ونفى عوف ما يتم تداوله عن استخدام حبوب منع الحمل في الإدمان لدى الرجال، مشددًا على أن الحبوب موجودة ومتوافرة في السوق المصرية سواء المدعمة أو غير المدعمة.
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