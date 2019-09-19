"صباح" من عاملة نظافة لمدربة "فتنس": "الجيمات الشعبية احتضنتني"

عشقت الرياضة وممارستها منذ نعومة أظافرها، حيث حصدت بطولات فى الجمباز والكاراتيه في عمر الـ6 سنوات، وبدأت في العمل بمجال التدريب على اللياقة البدنية للأطفال وهي في سن الـ13، ثم التحقت بكلية التربية الرياضية التابعة لجامعة حلوان، لتواصل مسيرتها الرياضية، التي قررت بعدها العمل في الصالات الرياضية الشعبية.

مرت صباح مرسي بظروف صعبة للغاية اضطرتها إلى قبول وظيفة عاملة نظافة في صيدلية، أثناء دراستها في الكلية، حتى توفر مصدر دخل للحصول على دورات تدريبية تؤهلها للعمل فى أكبر صالات الجيم فى مصر، لكن ثمة موقف جعلها تغير مسارها وتجعل وجهتها العمل فى المراكز الرياضية فى المناطق الشعبية: "لما قدمت للعمل فى صالة رياضية فى مكان مرموق، مديرة الصالة استهانت بيا وقالت لى آخرك تدربى فى جيم تحت بير السلم، ومن يومها وأنا أخدت عهد على نفسي إنى أشتغل فى الأماكن دي".

تنقلت "مرسي" بين صالات رياضية فى مناطق إمبابة وفيصل وكوبرى القبة، تعانى من قلة الإمكانيات وعدم توافر الأجهزة الحديثة، فهي عادةً عبارة عن غرفة صغيرة تحت بير سلم عمارة سكنية، لكنها تدين بالفضل لها فى مساعدتها بدنياً ومهنياً: "عمرى ما هتخلى عن الجيمات الشعبية اللى احتضنتنى وكانت سبب فى المستوى اللي وصلت له".

وجود نقص فى المدربين ذوي الخبرة والمهارة فى مجال التدريب، خاصة فى المناطق الشعبية، من الأسباب التى جعلها تصر على الاستمرار فى طريقها الذي اختارت أن تسلكه: "فيه ناس كتيرة عندها شلل نصفى وعلى قدها ومحتاجة تعمل تدريبات مع شخص خبير، همّا فى حاجة لوجود مدربين عندهم خبرة ومهارة أكتر من غيرهم".