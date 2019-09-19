انطلاق "كأس العالم للجزارين" في أمريكا 24 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

لم تعد المسابقات الدولية قاصرة على الألعاب فقط، فكما يوجد كأس العالم للكرة بأنواعها والرياضات المختلفة، وتنطلق مسابقة عالمية تسمى "التحدي العالمي للجزارين 2020 " في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة جريك ريبورتر اليونانية، فإن تحدي الجزارين العالمي هو مسابقة دولية يتنافس فيها جزارون من أنحاء العالم لنيل لقب أحسن ممارس عالمي لمهنة الجزارة وغالبا ما يشار للمسابقة على أنها "أوليمبياد اللحوم".

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وأوضحت الصحيفة، أن الفريق اليوناني المشارك، والذي يضم موهوبين في المهنة من أنحاء البلاد، بدأ تدريباته بالفعل لخوض التحدي.

ويلتقي قادة الفرق المشاركة في المسابقة من 16 دولة، في ساكرامنتو من 24 – 28 سبتمبر الحالي في لقاء تعارفي، ولتبادل التوجيهات والإرشادات مع منظمي المسابقة وأيضا لإجراء مقابلات مع الصحافة.

وكانت مسابقة الجزارة العالمية السابقة قد عقدت في بلفاست بأيرلندا الشمالية في عام 2018 حيث فاز الفريق اليوناني بالمرتبة الأولى على "أفضل برجر في العالم".