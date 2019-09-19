المعطف يزهو باللون الجملي في شتاء 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يزهو المعطف باللون الجملي "Camel Coats" في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن المعطف الجملي يأتي هذا الموسم بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تشتمل على حزام لتسلط الضوء على الوسط، بينما تتألق موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس “Oversized” لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتحررة تعكس تفرد أسلوبها

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض الموديلات تكتفي بصف أزرار واحد فقط، بينما تزدان موديلات أخرى بصفين من الأزرار.

ويعد المعطف الفرو من الموديلات الرائجة بقوة هذا الشتاء؛ حيث إنه يمنح المرأة إطلالة وثيرة.