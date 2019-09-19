لهذه الأسباب يحتاج جسمك إلى الزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الزنك يمتاز بفوائد جمّة للصحة والجمال؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة للأيض وشفاء الجروح وتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أهميته لجمال البشرة والشعر.
وأوضحت الجمعية أن جسم الرجل يحتاج إلى الزنك بمعدل 10 مللي جرام يوميا، بينما يحتاج جسم المرأة إلى 7 مللي جرام يوميا، في حين يزداد احتياج الجسم لدى الحوامل ليتراوح بين 10 و11 مللي جرام يوميا.
وأشارت الجمعية إلى أن أعراض نقص الزنك بالجسم تتمثل في كثرة الإصابة بالعدوى وصعوبة شفاء الجروح وتساقط الشعر وتقصف الأظافر.
وتنقسم المصادر الغذائية الغنية بالزنك إلى حيوانية كالمحار والروبيان (الجمبري) واللحم البقري والكبد وجبن الجودا والإيمنتال وصفار البيض، ونباتية كبذور القرع العسلي والبقوليات كالعدس ومنتجات الحبوب الكاملة ورقائق الشوفان والجوز والفول السوداني.
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