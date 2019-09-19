أعراض وعلاج الأمراض التشنجية

الأمراض التشنجية هى انعدام تزويد الدم بشكل كامل للأوعية الدموية الدقيقة، الموجودة في كفوف اليدين والقدمين، رأس الأنف، وفي حالات نادرة بعض الأعضاء الداخلية مثل الجهاز الهضمي، الكلى، والدماغ. أعراض الأمراض التشنجية ومن اعراض الأمراض التشنجية كما ذكرها موقع "Daily Medical". شحوب ناتج عن اضطراب شديد ببعض اجزاء الجسم. احمرار بالوجه. تشوش ذهني مؤقت. حركات نفضية، لا يمكن السيطرة عليها بالذراعين والساقين. احيانا فقدان الوعى أو فقدان الإدراك. أسباب الإصابة بـ التشنجات قصور في عمل الغدة الدرقية. Advertisements الأورام الخبيثة. العمل المتواصل بالأدوات والأجهزة الهزازة. نزلات البرد الشديدة. علاج الأمراض التشنجية يمكن الابتعاد عن الأطعمة التي يمكن أن تسبب التشنجات مثل الوجبات السريعة والإكثار من تناول اللحوم، والأطعمة الدسمة. عدم الإكثار من تناول المشروبات المنبهة. لكل نوع من أنواع التشنجات علاجات مختلفة لذلك يجب استشارة الطبيب.

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