طريقة عمل ورك الرومي بالبطاطس

ورك الرومي بالبطاطس من الأكلات اللذيذة التي يحبها الجميع، وتتميز بأنها مفيدة ومغذية للغاية، وتقدم بجانب أي نوع من أنواع الأرز. مقادير ورك الرومي بالبطاطس ورك ديك رومي. نصف كيلو بطاطس مقطعه حلقات سميكة. بصله مقطعة حلقات. 3 فصوص ثوم. قرن فلفل رومي مقطع. التتبيلة بصله مبشورة ناعم. خمس فصوص ثوم مفروم. ملح. فلفل اسود. بابريكا. بهارات مشكلة. جوزة الطيب. كركم. عصير ليمونة. مستطردة. Advertisements للوجه ملعقة صلصلة. ملعقة زبادى. بابريكا. ملح. بهارات مشكلة. ملعقة سمن. طريقة تحضير ورك الرومي بالبطاطس - قومي بتشريح الورك جيدًا حتى نسمح بدخول التتبيله إليه، ثم نخلط جميع مكونات التتبيله ونبدء بتتبيل الورك. - اتركيه بالثلاجه لمدة يوم كامل. - في اليوم التالي احضري صينية كبيرة وضعي ملعقة سمن وشوحي الورك من الجانبين. - ارفعيه من على النار جانبًا. - ثم ضعي بنفس الصينية البطاطس والبصل والثوم والفلفل، وضعي عليهم البلهارت والملح. - شوحي الثوم قليلًا، وضعي فوقه الورك، ثم غطيه بورق فويل جيدًا. - ضعيه في الفرن حتى ينضج. - ارفعي الفويل وتبليه من الوجه وضعيه تحت الشواية، ثم قدميه ساخنًا.

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