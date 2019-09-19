الخاتم المسدس وحقيبة اللغم.. إكسسوارات تحمي النساء من التحرش

التحرش من الظواهر التي تمثل خطرا على الفتيات اللاتي يتعرضن له، فهو شبح يطاردهن في الأماكن العامة والشوارع ووسائل النقل العام، وتحتاج الفتيات إلى الوسيلة التي تمكنهن من الدفاع عن أنفسهن إذا تعرضن لهذا الخطر.

وعرض موقع "سبوتينك" بعض الأدوات المبتكرة التي يمكن استخدامها لحمايتهن الشخصية.

خواتم الحماية

يمكن أن ترتدي الفتاة خاتم الحماية، الذي يتسم بمظهر جميل وفي ذات الوقت يمكن لها الحماية من المتحرشين، عن طريق استخدامه كمقبض للدفاع عن النفس.

حقيبة المخالب

تتسم بشكلها المميز الذي يمكن أن ترتديه الفتاة، فهي تشبم اللغم البحري، لذلك توجيه ضربة واحدة منها للمتحرش تكون كفيلة لردعه.

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الخاتم المسدس

من الإكسسوارات المميزة وأيضًا من الوسائل الرادعة للمتحرشين، فتم ابتكاره في إنجلترا عام 1870، ويمتلك مسدس عيار 6 مم، الكافي للحماية ضد أي هجوم للمرأة تتعرض له.

غطاء للهاتف مزود بصاعق كهربائي

يمكن للمرأة شراء غطاء مبتكر للهاتف، فيمكن تزويده بصاعق كهربائي للحماية الشخصية، ويسمى هذا الغطاء بـ"Yellow Jacket" ويعمل بشكل جيد وسريع جدًا.

موبايل مزود برذاذ الفلفل

يمكن تحويل التليفون المحمول إلى وسيلة دفاع عن النفس، عن طريق إضافة إليه العديد من الإكسسوارات، مثل بخاخ رذاذ الفلفل، وهو يعتبر وسيلة حماية فعالة ضد الأشخاص المتطفلين.