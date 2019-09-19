تعرض الأطفال للإصابة بعدوى البكتريا والجراثيم مع دخول العام الدراسي الجديد، يسبب ذعرا للعديد من أولياء الأمور، خاصة أن الأمر قد يتطور للإصابة بأمراض عدة، ومهاجمة الجهاز المناعي.

وإليكِ نصائح لحماية الأطفال من البكتريا والجراثيم في المدرسة، وفقًا لما رصده موقع "webmd":

التطعيم

عليكِ الحرص على مناقشة الطبيب الخاص بطفلك، لمعرفة التطعيمات الخاصة لحماية الأطفال من العدوى والفيروسات، خاصة لقاح الأنفلونزا، الذي يفضل تطعيم الطفل به في بداية فصل الخريف، وتطعيمات الجديري والالتهاب السحائي وغيرها.

الحرص على النظافة والتطهير

لا بد من اعتياد الاطفال على غسل اليدين قبل وبعد الطعام، وقبل وبعد استخدام المرحاض، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والأطعمة وغيرها، لتجنب نقل الجراثيم والميكروبات.

لذا عليكٍ وضع المناديل الورقية والمطهرة، وسائل التنظيف داخل حقيبة طفلك.

الاهتمام بالنظام الغذائي

عليكٍ الاهتمام بنظام طفلك الغذائي، لضمان صحة أفضل ومناعة أقوى، مثل تناول الخضروات والفواكه، الغنية بالفيتامينات والحديد والمعادن.

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فضلًا عن تناول الماء بانتظام، للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

الاهتمام بالمتعلقات الشخصية

اجعلي طفلك يعتاد على استخدام أدواته الشخصية فقط، وعدم تقاسمها مع أحد من زملاءه، حتى لا تنتقل العدوى والفيروسات، مثل زجاجة الماء الشخصية، والأدوات الشخصية.

بعض الملاحظات اليومية لحماية طفلك

اخبريه بالابتعاد عن الأطفال التي تظهر على وجوههم الحبوب أو بعض المشكلات الجلدية.

وضع يديه على فمه عند "العطس".

عدم الاقتراب بشدة من زملاءه المصابون بنزلات البرد.

تغطية الطعام بعد الإنتهاء منه.

لا يستخدم مرحاض المدرسة إلا عقب تنظيفه.

عدم تناول الحلوى المكشوفة، والأطعمة والمشروبات مجهولة المصدر.