طريقة عمل كمبوت التفاح

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حضري لأطفالك كمبوت التفاح الشهي، على طريقة الشيف عماد الخُشت، وقدميه مع المكسرات والكريمة، للاستفادة من مذاقه الشهي، وفوائده الغذائية، خاصة أنه غني بالسكريات والفيتامينات، والمعادن والأملاح.
مكونات كمبوت التفاح
تفاح أحمر
عصير تفاح
مربى مشمش
عسل نحل
قرفة
عين جمل
آيس كريم فانيليا
مشمش مجفف
كريم شانتيه
كريمة لباني
طريقة تحضير كمبوت التفاح
قومي بسلق التفاح على النار، وضيفي له عصير التفاح وحليه بعسل النحل.
ارفعي التفاح بعد سلقه، واتركي السائل وحده.
ضيفي على السائل، الكريمة اللباني والقرفة، واخلطيهما جيدًا.
ضعي التفاح في السائل.
في طبق التقديم، قدمي التفاح مع الآيس كريم والمربى وعين الجمل وقطع المشمش المجفف والكريم شانتيه.
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