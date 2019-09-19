أعربت الفنانة منة فضالي عن اندهاشها من الانتقادات التي تلاحقها، بسبب ارتدائها المايوه في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت فضالي، لـ "الوطن"، إنها لم تقم بفعل شاذ أو غريب بارتداء المايوه، مضيفة: "طبيعي جدا إني ألبس مايوه علي البحر، أومال هلبس إيه يعني؟ ليه الناس مستغربة أصلا؟"
وتابعت: فوجئت بانتقادات بسبب ارتدائي المايوه أثناء إجرائي لتدريبات على البحر، والحقيقة أنني أعتبر هذه الانتقادات غير منطقية وليست في محلها".
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي عن انتقادات ارتدائها المايوه: "مش بعمل حاجة شاذة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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