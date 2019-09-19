منة فضالي عن انتقادات ارتدائها المايوه: "مش بعمل حاجة شاذة"

أعربت الفنانة منة فضالي عن اندهاشها من الانتقادات التي تلاحقها، بسبب ارتدائها المايوه في الصور التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فضالي، لـ "الوطن"، إنها لم تقم بفعل شاذ أو غريب بارتداء المايوه، مضيفة: "طبيعي جدا إني ألبس مايوه علي البحر، أومال هلبس إيه يعني؟ ليه الناس مستغربة أصلا؟"

وتابعت: فوجئت بانتقادات بسبب ارتدائي المايوه أثناء إجرائي لتدريبات على البحر، والحقيقة أنني أعتبر هذه الانتقادات غير منطقية وليست في محلها".