من ملكة الجمال حتى جيسيكا.. شائعات الارتباط العاطفي تلاحق وائل كفوري

خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خطبة الفنانة اللبناني وائل كفوري من الإعلامية جيسيكا عازار، وذلك عقب أسابيع من إعلان انفصاله عن زوجته وأم ابنتيه "أنجيلا بشارة".

ونفى مصدر مقرب من الثنائي لـ"الوطن"، ارتباطهما، مؤكدا أنه تجمعها علاقة صداقة قوية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن كليهما استقبلا الشائعة بالضحك.

رصد "الوطن" أبرز شائعات ارتباط وائل كفوري، خلال الفقرات التالية:-

نوال الزغبي

في 1996، لاحق "كفوري" شائعة ارتباطبه الفنانة نوال الزغبي، عقب غنائهما سويا "دويتو" "مين حبيب أنا"، إلا أنهما نفيان الأمر، خلال تصريحات صحفية، ليعود الجدل مجددا حول علاقتهما عندما صرحت "نوال" بأنها تقبل الزواج من "كفوري" إذا عُرض عليها ذلك، خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي ربيع هنيدي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال حديثه معها عن إمكانية الزواج من المطرب وائل كفوري، حال عرضه الارتباط بها، وذلك عقب أيام من إعلان انفصاله عن زوجته "أنجيلا بشارة".

وعادت "الزغبي" للتأكيد على أنه لا تجمعها بالفنان اللبناني سوى "علاقة صداقة" قوية، خلال تصريحات صحفية.

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إليسا

صداقته الحميمة مع الفنانة إليسا، جعلتهما في مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن ارتباطهما، في ظل نفيمها باستمرار لارتباطهما، حتى توترت علاقة بينهما في 2018، حيث أنه لم يكن من الداعمين المقربين لها خلال رحلة تعافيها من سرطان الثدي.

أحلام حجي

تداول العديد من وسائل الإعلام ، نبأ زواج ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، والفنانة المغربية، أحلام حجي، من المطرب اللبناني، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية في 2014، أن ارتباطها بـ"كفوري" مجرد شائعة.

وأشارت "حجي" إلى أن السبب في تداول الشائعة بقوة، أنها تزامنت مع أنباء طلاقه لزوجته، لافتة إلى أن "كفوري" لم ينف الشائعة، لانشغاله بتحضير ألبومه الجديد.