أعراض وأسباب المرض النفسي

نتعامل مع كثير من الأشخاص بشكل يومي، قد يكون بينهم بعض الأشخاص غير الأسوياء، أو المصابين بمرض نفسي، ولا نكتشف ذلك، لذا يقدم موقع "هن" أعراض المرض النفسي، التي قد تختلف وتتباين من شخص لآخر وأسبابه، حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك":
أولًا أعراض المرض النفسي:
الشعور بالحزن أو الكآبة
التفكير المشوَّش
وضعف القدرة على التركيز
المخاوف الشديدة أو القلق أو الإفراط في الشعور بالذنب
تغييرات حادة في الحالة المزاجية ارتفاعًا وانخفاضًا
الابتعاد عن الأصدقاء والأنشطة المعتادة
التعب الشديد وانخفاض الطاقة أو مشاكل النوم
الانعزال عن الواقع (الأوهام) أو البارانويا أو الهلاوس
عدم القدرة على مواجهة المشاكل اليومية أو الضغوطات
صعوبة في الاستيعاب ومشكلات في فهم المواقف والأشخاص والتعامل معهم
اضطرابات بسبب الكحوليات أو المخدرات
تغيرات كبيرة في عادات الأكل
تغيرات في الدوافع الجنسية
الغضب الشديد أو العدائية أو العنف
التفكير في الانتحار
ثانيًا أسباب المرض النفسي:
- الخصائص الوراثية:
يعد المرض العقلي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم أقارب بالولادة مصابين بمرض عقلي، وقد تزيد بعض الجينات من خطر الإصابة بمرض عقلي، وقد يؤدي نمط حياتك إلى ذلك.
- التعرض البيئي قبل الولادة:
التعرض للضغوط البيئية أو حالات الالتهاب أو السموم أو الكحول أو المخدرات أثناء وجوده في الرحم، يمكن أن يرتبط أحيانًا بمرض عقلي.
- كيمياء المخ:
النواقل العصبية هي مواد كيميائية توجد بصورة طبيعية في المخ، وتَحمِل الإشارات للأجزاء الأخرى من المخ والجسم.
عند ضعف الشبكات العصبية التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية، تتغير وظيفة مستقبلات الأعصاب وأنظمة الأعصاب؛ مما يؤدي إلى الاكتئاب والاضطرابات العاطفية الأخرى.
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