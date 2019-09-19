تعرفي على أعراض التهاب موضع "البيرسينج"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور شتيفان ميللر إن موضع الثَقب "البيرسينج" قد يُصاب بالتهاب يرجع سببه إلى استجابة تحسسية أو سوء العناية الشخصية.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن أعراض الالتهاب تتمثل في احمرار الجلد المحيط بموضع الثقب وتورمه والشعور بالسخونة والألم به، بالإضافة إلى وجود صديد. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا.

ولتجنب تعرض موضع الثقب للالتهاب ينبغي الاهتمام بالعناية الشخصية الجيدة؛ حيث ينبغي تجنب ملامسة موضع الثقب باستمرار. وفي حال لمسه ينبغي أن تكون الأيدي معقمة. وبشكل عام ينبغي تجنب الساونا وأجهزة التسمير "السولاريوم" وحمامات السباحة لمدة 4 أسابيع بعد إجراء البيرسينج.