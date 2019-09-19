تحرش وقبلة ولفظ خارج.. الفيشاوي بطل اللقطات المثيرة في مهرجان الجونة

بطل اللقطة، حتى لو لم يشارك بعمل، فظهوره دوما ما يصطحب العديد من المواقف المثيرة، التي تجعله يتربع على عرش محركات البحث على مواقع الإنترنت، لمشاهدة ما فعله.

أحمد الفيشاوي، الذي ظل حديث رواد "السوشيال ميديا" خلال الدورتين السابقتين، من مهرجان الجونة السينمائي.

بأفعال خادشة، أو ألفاظ جريئة، يأخد "الفيشاوي" نصيب الأسد من التصرفات الأكثر جدلا بالمهرجان.

وقبل ساعات من انطلاق الدورة الثالثة من المهرجان، يرصد "هن" وقائع الفنان السابقة.

لفظ خارج بالدورة الأولى من مهرجان الجونة

لفظ خارج أثار اندهاش الحضور، والفنانون، بعدما تلفظ بيه "الفيشاوي" خلال عرض فيلمه "الشيخ جاكسون" بافتتاح الدورة الأولى من المهرجان، الأمر الذي أثار حفيظة الحضور، وتسبب في جدلًا كبير حينها.

من جانبها، علقت الفنانة بشرى، حينها، على لفظ الفيشاوي كاميرا "ferkesh tv" قائلة، "الأمر غير شخصي، لكن سيكون لي رد شخصي لزميلي".

تحرش بالدورة الأولى من مهرجان الجونة

في لقطة غريبة، زعم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تحرش، كان بطلها الفيشاوي، التقطت الكاميرات لحظة وضعه يديه على كتف الفنانة التونسية درة، بافتتاح الدورة الأولى من المهرجان.

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ليظهر تغير ملامح وجه الفنانة على الفور، ويظهر الضيق على وجها لتنزع يديه سريعًا عنها، ما جعل الكثيرين يعتقدون ضيقها من الأمر.

قبلات على السجادة الحمراء بالدورة الثانية

عاد الفنان أحمد الفيشاوي، يثير الجدل من جديد بالدورة الثانية من المهرجان، ليصبح حديث الحميع، بعدما حضر برفقة زوجته ندى الكامل، للمرة الأولى على السجادة الحمراء.

وتعمد "الفيشاوي" تبادل القبلات الجريئة، هو وزوجته ليلفت الأنظار إليه، ويثير غضب العديد.

يذكر أن ظهور "الفيشاوي" غدًا يعد، المشاركة الأولى له بمهرجان فني، عقب وفاة والده، الفنان فاروق الفيشاوي.