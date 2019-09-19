تعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل الكنافة النابلسية، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات الشامية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل كنافة نابلسية كنافة. لون برتقالي. سمنة. جبنة عكاوي. شربات. فستق مجروش. Advertisements طريقة عمل كنافة نابلسية - افركي الكنافة لقطع صغيرة وضيفي إليها اللون حتى تصبح برتقالي. - ضعي سمنة في صينية فرن وعليها الكنافة المفروكة والملونة. - ضعي الجبنة العكاوي في الماء حتى تفقد قليل من ملحها. - أفركيها وضعيها على الكنافة ثم ضعي طبقة كنافة أخرى، ثم صبي عليها سمنة سائحة. - أدخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها وقدميها مزينة بالفستق المجروش.

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