أعراض الإصابة بغضروف الرقبة وطرق الوقاية منه

يعاني كثيرون من آلام الرقبة أو الظهر، وعادة تكون أسبابها الجلوس الخاطئ وحمل أشياء ثقيلة بطريقة خاطئة، ويعد غضروف الرقبة من أكثر المشكلات المنتشرة، ويحدث نتيجة تمزق بالغضاريف الواقعة بين فقرات الرقبة.

ويقدم لكي "هن" طريقة للتخلص من الآلام الناتجة عن غضروف الرقبة، كما ذكرها الموقع العالمي "مايو كلينك":

أسباب مرض غضروف الرقبة

- يأتي عامل تقدم السن في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض غضروف الرقبة.

- الطرق الخاطئة للجلوس أو المشي تؤثر بشكل مباشر على غضاريف الرقبة.

- المهن المرهقة والتي تشكل ضغط وإرقاق بصورة كبيرة فقرات الرقبة تسبب الإصابة بغضروف الرقبة.

- بعض العوامل الوراثية يكون لها تأثير في الإصابة بمرض غضروف الرقبة.

- حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة يزيد من فرصة الإصابة بمرض غضروف الرقبة.

- تيبس العضلات الناتج عن الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية.

أعراض مرض غضروف الرقبة

- الشعور بتصلب يصاحبه ألم في الرقبة.

- الشعور بألم حول منطقة الكتف.

- حدوث تيبس بالعضلات قد يصاحبه صعوبة في الحركة.

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- أحيانا يصاحب غضروف الرقبة تنميل بالذراعين أو الجزء العلوي من الجسم أو الرقبة.

- في بعض الأحيان يزداد الألم عند ميلان الرقبة إلى الأسفل.

طرق العلاج من غضروف الرقبة

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساهم في علاج غضروف الرقبة بالمنزل، كبعض التمارين التي تستهدف التخفيف من تيبس العضلات ومرونتها ومنها:

- تدوير الرأس في اتجاه عقارب الساعة والعكس ويكرر هذا التمرين يوميا لمدة 10 دقائق

- ممارسة رياضة ركوب العجل مع مراعاة الوضعية المستقيمة للظهر أثناء القيادة.

- تمارين للذراعين مثل الرأس، عبر بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة وعكسها يوميا.

- استخدام الكمادات الباردة أو الساخنة، التي من شأنها سرعة تدفق الدم في المنطقة المصابة مما يساعد على استرخاء العضلات والشعور بالتحسن.

- بعض الحالات تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي.

- يمكننا استخدام بعض المواد الطبيعية كالثوم من خلال تناوله أو خلطه مع زيت الزيتون ودن الرقبة به.

- وكذلك زيت السمسم يمكن تدفئته وتدليك الرقبة به للتخفيف من آلامها أو تناول ملعقة منه في الصباح الباكر

- تناول الزنجبيل له تأثير كبير على التخفيف من حدة الألم لانه يعتبر من المواد المضادة للالتهاب.