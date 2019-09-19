طريقة عمل فريكة الدجاج

تعتبر فريكة الدجاج من الأطباق المشهورة جداً على مستوى العالم، وتطهى بأكثر من 10 طرق على مستوى العالم، وتعتبر من الوجبات سهلة التحضير في المطبخ المصري.

وتقدم "هُن" كيفية إعداد فريكة الدجاج:

المقادير

½ 2 كوب (500 جم) فريك مغسول جيدًا.

دجاجة كاملة (1200 جم) مغسولة جيدًا ونظيفة.

¾ كوب (150 جم) لوز مقشر ومحمص.

بصلة كبية مقطعة 4 قطع.

2 ملعقة كبيرة (25 جم) زبد، في درجة حرارة الغرفة.

4 حبات قرنفل.

2 ورقة لورا.

2 ملعقة كبيرة (25جم) صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود حصى.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) حبهان مطحون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كاري.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة.

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ملح وفلفل أسود مطحون.

طريقة تحضير فريكة الدجاج:

- قطعي الدجاج إلى أربع قطع.

- على نار متوسطة، ضعي كمية كبيرة من الماء والحبهان والبصل واللورا والفلفل الأسود والملح والقرنفل، واتركي الماء حتى يغلي.

- أضيفي الدجاج، ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

- صفي الفريك من الماء جيدًا، ثم اتركيه جانبًا.

- على نار متوسطة، ذوّبي الزبد، ثم أضيفي الفريك، وقلبيه لمدة خمس دقائق.

- أضيفي الحبهان المطحون والكاري والبهارات، وقلبي لمدة دقيقة.

- أضيفي ثلاثة أكواب من مرق الدجاج، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه على نار عالية حتى يغلي، ويبدأ الخليط في شرب السوائل.

- غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 40 دقيقة، حتى ينضج الفريك.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

- في وعاء صغير، ضعي الصلصة والزيت والملح والفلفل الأسود المطحون، وقلبي جيدًا.

- ادهني الدجاج بخليط الصلصة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يتحمر الوجه.

- في طبق التقديم، ضعي الفريك، ثم الدجاج، وزينيه باللوز المحمص.