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احتفل كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي، بعقد قرانه وزفافه، أول أمس، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية، تقدمهم محمود الخطيب، رئيس النادي.
وحرص زملاء نيدفيد بالأهلي على التواجد في حفل زفافه وتقديم التهنئة له، إلى جانب عدد من لاعبي الفرق الأخرى في مقدمتهم أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مصر المقاصة.
كما حرص عدد من لاعبي الأهلي القدامى على حضور حفل الزفاف منهم، طاهر أبوزيد وعماد ومتعب وأسامة حسني وعدد كبير من نجوم النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حفل زفاف كريم نيدفيد.. الخطيب ومتعب أبرز الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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